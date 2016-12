Poglejte, koliko so s Heliosom zaslužili tujci

DOMŽALE, DUNAJ – Lastniki skupine Helios so z japonskim podjetjem Kansai Paint danes na Dunaju podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Heliosu. Prodajni postopek bodo zaključili v dveh do treh mesecih, skupina Helios pa bo postala Kansaijevo evropsko središče za inovacije, raziskave, razvoj, proizvodnjo in distribucijo, so sporočili iz Heliosa.

Ring International Holding, Franklin Templeton in sklad GSO, podružnica finančne družbe Blackstone, so se odločili premazniško skupino Helios prodati družbi Kansai Paint, ki je ena od desetih največjih proizvajalcev premazov na svetu. Nakup morajo odobriti še organi za varstvo konkurence.

Kansai Paint naj bi za Helios odštel 572 milijonov evrov, poročajo Finance. Potrebno pa je pojasniti, da je bila družba Helios združena z avstrijsko družbo Rembrandtin. Avstrijci so sicer Helios pred dvema letoma kupili za 167 milijonov.

Kansai Paint želi s skupino Helios in njenimi blagovnimi znamkami povečati navzočnost v vsej Evropi in utrditi položaj kot vrhunsko premazniško podjetje. Kot so zagotovili v družbi, bodo ohranili in dodatno razvijali proizvodne programe in uveljavljene blagovne znamke skupine. Ta bo medtem pridobila dostop do trgov Azije in Afrike.

Širitev

»Helios s skoraj 400 milijonov evrov prometa predstavlja za Kansai Paint steber na zelo pomembnem evropskem trgu. Podjetje Kansai je močno navzoče v Aziji, Afriki in na Bližnjem vzhodu, v Evropi pa zelo omejeno, tako da je bil namen nakupa skupine Helios razviti in razširiti posel premazništva na tej celini,« je ob podpisu dejal prvi mož podjetja Kansai Paint Hiroshi Ishino.

Eden od dveh generalnih direktorjev skupine Helios David Kubala pa je povzel, da je skupina v zadnjih nekaj letih konsolidirala Heliosova in Ringova podjetja in proizvodne lokacije v 18 državah po svetu. »Helios je finančno stabilno podjetje, ki se osredotoča na najbolj zahtevne evropske trge. Tako smo uspeli stabilizirati prodajo kljub izzivom, med katerimi je enega največjih predstavljal ruski trg,« je poudaril.

Generalni direktor Skupine Helios Hubert Culik je dodal, da je Heliosov nov strateški lastnik močno predan raziskavam in razvoju ter ima za seboj bogato zgodovino inovacij v industriji premazov: »Dobra sinergija razvoja, tehnologije, zaposlenih, proizvodov in partnerjev je podjetju omogočila, da zaseda današnji položaj, in Helios bo postal del teh učinkovitih in obsežnih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.«

Kot so še danes navedli v Heliosu, bodo vodilni možje skupine Helios in družbe Kansai Paint podrobnosti o sklenjenem poslu, o novem lastniku ter o prihodnjem razvoju skupine Helios predstavili na sredini novinarski konferenci v Domžalah.

Vodilni proizvajalec

Japonsko podjetje Kansai, ustanovljeno leta 1918, je na Japonskem največji proizvajalec dekorativnih, avtomobilskih, industrijskih, zaščitnih in ladijskih premazov. V 93 podružnicah in 29 povezanih družbah podjetje zaposluje skoraj 12.500 ljudi ter ustvarja 2,632 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Z dosedanjimi širitvami je podjetje postalo vodilni proizvajalec barv in premazov na svetu.

Ring International Holding je približno 78-odstotni lastnik Heliosa postal konec maja 2014. Po približno dveh letih konsolidacije Heliosa in Ringa je nastala skupina Helios. Ta ima na področju cestnih premazov enega vodilnih položajev v Evropi in je med največjimi proizvajalci premazov za elektro pločevino. Je eden najpomembnejših evropskih proizvajalcev premazov za železniško industrijo in vodilno podjetje v segmentu dekorativnih premazov na trgu Srednje in Vzhodne Evrope.

Evropska premazniška skupina s sedežem v Sloveniji ima podjetja in proizvodne zmogljivosti v 18 državah po vsem svetu in je krovno podjetje za številne priznane znamke. Oddelek za raziskave in razvoj skupine Helios zaposluje 200 raziskovalcev, ki vse proizvode in rešitve razvijajo s ciljem, da bi zmanjšali porabo virov in negativne učinke na okolje, so še navedli v Heliosu.