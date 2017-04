Poglejte, kje bo padavin največ

LJUBLJANA – Sloveniji se obeta pravo spomladansko obilnejše deževje. Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) napovedujejo, da lahko v 48 urah marsikje zapade tudi do 250 milimetrov padavin , zato so objavili tudi hidrološko opozorilo.

Porast rek

V četrtek in noči na petek bodo ob obilnejših padavinah v večjem delu Slovenije reke močneje naraščale. V četrtek so na izpostavljenih mestih mogoča razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov sprva v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi, zlasti v hribovitih delih severne in severovzhodne Slovenije. Verjetni so tudi večkratni porasti vodotokov, so zapisali.

Naraščanje rek se bo nadaljevalo v noči na petek. Zlasti v porečjih Vipave, Save Bohinjke in srednje Save, Savinje, Dravinje in Kolpe bodo mogoča razlivanja rek predvidoma na običajnih območjih vsakoletnih poplav.

Danes in v četrtek bo ob večerni plimi, med 21. in 23. uro, gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.

Na spodnjih grafikah si lahko ogledate slikovno napoved padavin v prihodnjih dneh (le za določene ure) ter tako ugotavljate, kje bo padavin največ in kje najmanj.

Takole kaže za četrtek ob 12. uri (vir: Arso)

Četrtek ob 18. uri

V noči na petek