Poglejte, kako močno je ognjemet zastrupil zrak

LJUBLJANA – Že od konca novembra smo po Sloveniji priča preseganju dnevne mejne koncentracije delcev PM10. Še posebej pa je bilo teh škodljivih delcev v zraku na najdaljšo noč v letu in v prvih januarskih dneh.

»Zelo povišane koncentracije delcev je ob prehodu v leto 2017 še povišala uporaba pirotehničnih sredstev, tako ognjemetov pod okriljem občin kot tudi uporaba pirotehničnih sredstev posameznikov,« je sporočila Agencija RS za okolje (Arso), kjer so pripravili tudi grafikon (v zgornji galeriji) poteka urnih koncentracij delcev PM10 na silvestrovo in novega leta dan. V tem obdobju so bile povišane tudi koncentracije posameznih kovin, ki vplivajo na barvo ognjemetov (na primer barijeve soli obarvajo ognjemet zeleno, stroncijeve pa rdeče).

Občina Nova Gorica ognjemeta ni organizirala, zato na merilnem mestu v tej občini ob prehodu v leto 2017 ni bilo znatnega povišanja koncentracij delcev v zraku, so še zapisali. Po grafikonu sodeč je bilo najhujše v Zasavju, ki mu sledi prestolnica.

Presenečeni? V Ljubljani ni najhujše

Pripravili pa so tudi preglednico števila preseganj dnevne mejne koncentracije teh delcev v letu 2016. V Celju so bile mejne koncentracije presežene kar 28 dni, v Murski Soboti 26 dni, v Mariboru in Zagorju pa po 25 dni.