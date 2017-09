Poglejte, kaj sta ujela Mariborčana

KOČEVJE – Rudniško umetno jezero na obrobju mesta ob Rinži pri naselju Šalka vas se je na vrtačah nekdanjega rudnika rjavega premoga začelo polniti po letu 1978, ko so tam prenehali kopati. Zdaj hrani pravi ribji zaklad. Domača ribiška družina namreč s selektivnim vlaganjem sladkovodnih rib od leta 1989 jezeru kot enemu od lokalnih biserov še večjo prepoznavnost. »Gre za proces, vpet v čas, lahko bi rekli nekakšen tek na dolge proge, s pričakovanimi rezultati,« je pojasnjeval Tomaž Arko, predsednik tamkajšnje ribiške družine, ko je na obalo pripeljal 1,9 metra velikega in 50 kilogramov težkega soma.

»To je rekorden ulov te vrste v vodah naše družine, kot pribito pa drži, da so v jezerskih globinah primerki, dolgi okoli 2,5 metra in težki do 80 kilogramov,« je še dejal izkušenima športnima ribičema, gostoma iz Maribora, Mateju Belini in Roku Gapu, Mariborčanoma, ki sta zapisana kot rekorderja. Tokrat sta v Kočevju ribarila prvič.

»Upala sva, da se bova pod Pohorje vrnila s kančkom sreče, celo z rekordnim ulovom,« je začel Belina, ki ima za seboj 15 ribiških let. Ob treh zjutraj sta jo z Gapom odrinila proti Dolenjski, malo pred šesto pa ju je čoln pripeljal na vzhodni del rudniškega jezera, kjer je trnek kmalu močno povleklo. »Je že prijela,« sta v en glas oznanila jutranji plen, som je tehtal 15 kilogramov, počasi sta ga potegnila iz vode in tudi vrnila za srečo, da bo dan prinesel nova doživetja. Nalašč sta ostala na tem delu jezera, češ, morda bo še večji primerek zagrizel vabo. In je res. »Ni bil mačji kašelj tako dolgega in težkega kapitalca naložiti za prevoz skoraj kilometer do obale. Hotela sva ga spustiti nazaj, a so gostitelji odsvetovali,« je dodal Rok Gap. Mrzlično vlaganje soma se je pač izkazalo za napačno, saj je velik škodljivec za druge ribe, zato ga zdaj hočejo iztrebiti.