Pogled v vesolje na Jelenovem grebenu

Na turistično izjemno živahnem Jelenovem grebenu imajo od 1. julija letos dodatno pridobitev. Izkušena ekipa iz Krškega, ki se s predstavitvami vesolja ukvarja že več let, je tam postavila najsodobnejši planetarij, v katerem obiskovalce, posameznike, družine in tudi šolske skupine navdušujejo s popolno simulacijo gibanja objektov v vesolju v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

V podjetju Odisej pravijo, da si lahko obiskovalci ogledajo filmske projekcije na temo vesolja, projekcijska površina je celotna kupola. Zaradi lažjega razumevanja pred začetkom ogleda jih s kratkim uvodom seznanijo z vsebino prikaza.



V soboto bodo obiskovalci lahko opazovali nebo s teleskopi.

Programsko orodje omogoča popolno simulacijo gibanja objektov v vesolju, obiskovalci lahko potujejo na Luno, med planeti in njihovimi lunami, med zvezde in ozvezdja, skozi meglice in galaksije, od velikega poka do supernov. Med potovanjem po zvezdnem nebu jih spremlja občutek, kot da so v središču dogajanja.

Planetarij s kupolo premera osem metrov sprejme do 55 ljudi, vsebina pa je primerna za vse generacije od četrtega leta naprej. Redni program izvajajo vse dni v tednu, in sicer v popoldanskem času od 15. do 20. ure, med vikendi od 11. do 20., občasno pa imajo tudi spremljevalne aktivnosti, kot so ustvarjalne delavnice za otroke ali opazovanje neba s teleskopi. V podjetju imajo poleg stacionarnega na Jelenovem grebenu še dva mobilna planetarija, s katerima obiskujejo šole; pravijo, da so njihovi planetariji izobraževalno-zabavno središče, v katerem spodbujajo vseživljenjsko učenje in povečanje zanimanja ljudi za vrnitev k naravi ter dviganje zavedanja njenega pomena.

Oblika planetarija zagotavlja tudi edinstveno akustiko prostoru, kjer je mogoče organizirati različne dogodke, od seminarjev do predavanj in celo glasbenih nastopov. Lahko ga rezervirajo posamezniki, podjetja ali skupine.

V planetariju izvajajo redni program vse dni v tednu.

V soboto, 2. septembra, bodo lahko obiskovalci v planetariju na Jelenovem grebenu med 18. in 22. uro opazovali nebo s teleskopi. V primeru slabega vremena dogajanje seveda odpade.