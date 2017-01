Poginulega mladiča družina ni zapustila, pristojni izdali opozorilo

Na Hrvaškem so morali zaradi ptičje gripe minuli teden pobiti tisoče kokoši in ptic v reji. Foto: Cropix

PRAGERSKO, LJUBLJANA – Dva dni pred novim letom so prebivalci Pragerskega na tamkajšnjem ribniku prvič opazili ptičje truplo. Domačinka Marija Gajšt je televizijskemu novinarju prizor opisala kot precej tragičen, saj je prvi poginil mladič laboda grbca: »K njemu je najprej priplaval odrasel labod, zatem še preostala labodja družina. Žalosten prizor.« Nato so drugo ptico na silvestrovo našli na bregu, prvi dan novega leta pa je tretji labod poginil pred očmi ljudi, ki so nedaleč stran igrali hokej, med njimi je bil gasilec Jernej Herlič iz PGD Pragersko: »Zadnjega smo opazovali, ker hokej tam čez igramo, pa je vedno bolj kinkal. Drugi so še nekaj letali sem in tja, on pa vedno manj, popoldne je že bil trd.«

LJUBLJANA – Včeraj so po potrditvi okužbe labodov z virusom aviarne influence H5N8, ki mu bolj preprosto rečemo ptičja gripa, na Nacionalnem inštitutu zapisali, da ocenjujejo, da ni tveganja za zdravje ljudi, saj ljudje za okužbe nismo sprejemljive. A kljub temu previdnostni ukrepi niso odveč. V opozorilu, ki ga je NIJZ objavil na svoji spletni strani so zapisali: »Čeprav se ljudje z virusom aviarne influence H5N8 ne moremo okužiti in zboleti, saj na površini naših telesnih celic nimamo receptorjev, ki bi omogočili vstop virusa vanje in s tem okužbo, je potrebno upoštevati previdnostne ukrepe. Poginulih ptic, ki jih najdemo v naravi, se ne dotikamo z nezaščitenimi rokami. Če smo se jih že dotaknili brez zaščite, si roke skrbno umijemo z milom in vodo. Dokler si rok ne umijemo, se ne dotikamo obraza, predvsem očesnih veznic, nosne ustne sluznice.« P. Pa.



Gripa potrjena



Tri trupla je prevzela veterinarsko-higienska služba. »Labodom so bili odvzeti vzorci (kloakalni in trahealni brisi) in poslani v preiskave na Nacionalni veterinarski inštitut v Ljubljano,« je potek dogodkov pojasnil Matjaž Emeršič z Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Sledilo je nekaj dni negotovosti: čeprav so prve informacije zbujale upanje, da morda rabelj belih ptic vendarle ni bila ptičja gripa – saj je bila voda zaledenela in je bilo možno, da bi poginile zaradi podhladitve –, se je ta up razblinil včeraj dopoldne, ko je UVHVVR prejel rezultate analiz.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«