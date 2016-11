Pogajanja za javni sektor prekinjena, Štrukelj: Smo na robu konflikta

LJUBLJANA – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik Fidesa Konrad Kuštrin sta parafirala sporazum o zamrznitvi stavke zdravnikov. Kolar Celarčeva je dejala, da je vladi pojasnila vsebino sporazuma, saj so se pojavile dezinformacije. Poudarila je, da ni prekoračila sklepov vlade. Če bi se izkazalo drugače, je pripravljena odstopiti.

Kolar Celarčeva je poudarila, da se je vsa vladna pogajalska skupina držala pogajalskih izhodišč, ki so jih dobili od vlade. Prav tako so bili večkrat pooblaščeni za vodenje pogajanj, nazadnje prejšnji četrtek. Ministrica po današnjem obisku na vladi, kjer je pojasnjevala vsebino sporazuma, meni, da vlada stoji za njo, in je pomirjena z njenimi pojasnili. »Nisem prekoračila sklepov na vladi. Če bi bilo to naknadno ugotovljeno, bom odstopila,« je dejala.

Kuštrin pa pričakuje, da bo vlada potrdila danes parafirani sporazum. »V teh prostorih sem parafiral več sporazumov in se še ni zgodilo, da vlada tega ne bi potrdila, ker bi pod vprašaj postavila svojo kredibilnost,« je dejal.

Glede na izjave nekaterih drugih sindikatov, ki pogojujejo nadaljevanje pogajanj s parafo sporazuma, pa je dejal, da če jih bodo drugi sindikati še naprej ovirali, razmišljajo o tožbi.

Parafa dog. med MZ in Fidesom. Ki se ni podpis,mora odlociti tudi vlada. Bo Kolarjeva odstopila, ce ga vlada zavrne? pic.twitter.com/bZ2X230Yeh — Suzana Perman (@SuzanaP24ur) 22 November 2016

Podpis dogovora z zdravniki bi pomenil konec pogajanj za javni sektor?