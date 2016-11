Pogajanja za javni sektor neuspešna

LJUBLJANA – Pogajanja za javni sektor so se končala neuspešno. Sindikalni pogajalci so se na načelni ravni preimenovali v koordinacijo stavkovnih odborov in napovedujejo, da bodo storili vse, da bi vladi preprečili enostranske ukrepe.

Pogovarjajo se o stavki

Koliko sindikatov bo sodelovalo v tej koordinaciji, bo po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja znano v kakšnem tednu, morda 10 dneh, ko bodo sindikati odločitev preverili na svojih organih.

»Če bo vlada vlekla poteze v smer enostranskih ukrepov, bomo na sindikalni strani temu primerno odgovarjali,« je dejal Štrukelj, ki je pojasnil, da stavkovnih zahtev še niso oblikovali. Po besedah vodje druge sindikalne pogajalske skupine Jakoba Počivavška pa njihova pripravljenost na pogajanja kljub vsemu ostaja, terja pa, »da se vlada premakne s svojih stališč, na katerih pravzaprav vztraja že zadnjih nekaj tednov«. Medtem so sindikati, kot je dodal, zlasti v zadnjih krogih naredili znatne premike s svojimi približevalnimi predlogi. »Zelo obžalujemo to, da pravzaprav zaradi slabih 30 milijonov evrov, kolikor je bilo še razlike med sindikalnim in vladnim predlogom, do dogovora ni prišlo,« je dejal.

Česa si vlada ne more privoščiti

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je napovedal, da bodo na vladni strani zdaj razmislili, kako zagotoviti, da bodo vse že sprejete zaveze v celoti realizirane, in da bo obenem mogoče zagotoviti tudi stabilne javne finance. Vlada bo po njegovih besedah morala na vsak način ublažiti sprostitev ukrepov, ki bi brez dogovora sledila prihodnje leto, »ker si ta trenutek ne more privoščiti preko 200 milijonov dodatnega stroška«.