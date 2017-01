Podrli so rekord, skoraj bi še pomol

PORTOROŽ – Trinajsti novoletni skok v morje s portoroškega pomola je 1. januarja 2017 ob 14. uri podrl rekord: število prijavljenih skakajočih udeležencev je bilo natanko 545, največ doslej. Gledalcev je bilo prek 5000, namerili pa so 13,3 stopinje Celzija, približno tolikšna je bila temperatura morja. Prelep dan in simboličen začetek novega leta na aktiven, drugačen način je žal zasenčila nevarnost, v kateri so se zaradi prevelike gneče znašli organizatorji iz Športnega društva Slovenc, njihov predstavnik je bil Nino Cokan, udeleženci – najmlajši plavalec je imel le pet let, najstarejši pa je bil 80-letni zdravnik iz Škofje Loke, gledalci, ki so se izmuznili na pomol, in ljudje, ki so bili tam po službeni dolžnosti: reševalci, varnostniki, snemalci, novinarji

