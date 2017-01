Podražitev bo Mariborčane krepko udarila po žepu

MARIBOR – S tesnimi desetimi glasovi za od skupno 45 je mariborski mestni svet včeraj potrdil podražitev cen komunale. Za povprečno mariborsko gospodinjstvo se bo tako mesečna položnica, ki jo prejmejo od podjetja Nigrad, povišala za okoli pet evrov. Večina svetnikov se je glasovanja vzdržala, predvsem zaradi pomislekov o poslovanju Nigrada.

Povišanje zneskov na položnici, najverjetneje že za februar, je mogoče, potem ko je mestni svet po lanskem soglasju za uvedbo omrežnine za kanalizacijo včeraj potrdil predlog novih cen. Omrežnina, ki so jo sicer uvedli že v večini drugih slovenskih občin in jo od leta 2012 z zakonodajo zahteva tudi država, je določena pri 3,88 evra na vodomer na mesec, cena odvajanja odpadne vode pa pri 0,29 evra na kubični meter, kar je nekoliko več kot doslej.

Večina vzdržanih ali pa jih ni bilo

Predlog je po večurni burni razpravi podprlo deset mestnih svetnikov, devet jih je bilo proti, 26 se je glasovanja vzdržalo ali ni bilo prisotnih. Mnogo več podpore (29 glasov) je bil deležen dodatni sklep, ki ga je predlagal SD in predvideva subvencioniranje plačila omrežnine za najšibkejše meščane.

Medtem ko so se mestni svetniki večinoma strinjali o nujnosti začetka zaračunavanja omrežnine, predvsem zaradi nujnih vlaganj v infrastrukturo, so bili zelo kritični do predlagane cene za opravljanje storitve odvajanja odpadne vode, predvsem zaradi nezaupanja do podjetja Nigrad. Predstavnica SMC Helena Kujundžič Lukaček je opozorila, da to podjetje izvaja le del obveznosti iz koncesijske pogodbe, občanom pa zaračunava vse.

»Ima denar, da ga posoja okoli, ne pa, da bi gradilo kanalizacijo,« je dodal predstavnik Nove ljudske stranke (NLS) Milan Mikl.

Metod Dolinšek iz Kluba samostojnih svetnikov je zato zahteval, da predstavniki opozicije dobijo mesta v nadzornih svetih javnih podjetij, v kar je župan Andrej Fištravec načelno privolil, a dodal, da se je o tem »treba temeljito pogovoriti« ob kakšni drugi priložnosti.

13 let nespremenjene cene

Predstavnik Nigrada Dejan Tacer je pojasnil, da so cene odvajanja odpadne vode v Mariboru nespremenjene že 13 let, včeraj predlagana cena v višini 0,29 evra pa je tista, h kateri so se leta 2011 zavezali župani štirih občin s skupnega širšega prispevnega območja. »To je le izhodiščna cena, ki se bo nato vsako leto prilagajala glede na dejanske stroške,« je dejal.

Po besedah vodje občinskega urada za komunalo Vilija Eisenhuta gre za nižje vsote od povprečnih v Sloveniji. »Povprečno gospodinjstvo zdaj za porabljenih deset kubičnih metrov vode plačuje 1,59 evra, po predlaganem dvigu bo plačevalo 2,29 evrov. Gre torej le za 70 centov več, medtem ko je omrežnina fiksen strošek, ki smo ga dolžni sprejeti, ne nazadnje tudi zaradi inšpekcijskih odločb,« je izpostavil in spomnil, da so zaradi slabega stanja kanalizacije v občini težave ob vsakem večjem nalivu.

Napaka je bila po besedah samostojne svetnice Melite Petelin storjena že v preteklih letih, ko se je stalno odlašalo z dvigom cen, kar je imelo za posledico neustrezno vzdrževanje kanalizacije. Če bi mestni svetniki v prejšnjih mandatih sprejeli to odgovornost, zdaj ne bi bilo treba razmišljati o tako visokem, 85-odstotnem dvigu cen na položnici, je opozorila.