Podpornik Magne: Kje ste bili, ko so gradili trgovske centre med njivami?

Jeza in bes prevevata tiste za in proti Magni v Hočah. Foto: Shutterstock

Potem ko je agencija za okolje izdala okoljevarstveno soglasje za Magno Steyr, so nasprotniki in pristaši prihoda tega podjetja v Slovenijo v besednih bojih zelo glasni. Vsak ima najmanj deset razlogov »za« oziroma »proti« Magni.

Najglasnejši so tisti, ki trdijo, da bo uničila lokalno okolje in da bo obrat zgrajen na območju najboljših kmetijskih zemljišč.



»Kje ste bili, ko so gradili trgovske centre med njivami?«

Na družabnem omrežju se je oglasil Andrej Bratuša, ki pravi, da je živel slaba dva kilometra zračne črte od načrtovanega objekta. »Na bruhanje mi gre, ko poslušam naša kvazi ekološka društva, združenja, organizacije itd. Kako vas ni sram tega, kar počnete v zvezi z Magno?« je med drugim zapisal v objavi na Slovenskem E-forumu (ta naj bi se pritožil na izdajo okoljevarstvenega soglasja).

V svoji objavi namiguje, da gre pri okoljevarstvenih organizacijah in drugih, ki so proti Magni v Hočah, za blef. In dodaja, ko govorijo o prvovrstnih kmetijskih zemljiščih, naj pogledajo zemljevid in povedo, kako so lahko prvovrstna, če so omejena z avtocesto, po kateri se vali milijone vozil …

In še: »Kje ste bili, ko so se gradili trgovski centri v neposredni bližini? Od Baumaxa, bivšega Obija, Leclerca do Harvey Normana in Merkurja, ki so zrasli med njivami.«

Zgoraj lahko preberete celoten zapis.



Spomnimo, Magna namerava zgraditi nov ličarski obrat, v katerem bo delo dobilo 400 ljudi.