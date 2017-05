Podjetni Sevničani so Melanii posvetili salamo krškopoljca

SEVNICA – Po prihodu bivše Sevničanke Melanie Trump na sam vrh ZDA si njeni bivši someščani manejo roke. Menda se jim njen uspeh že precej pozna, saj je zanimanje za to posavsko mestece zraslo , ob tem pa tudi sami ne stojijo križem rok.

Poročali smo že o seriji izdelkov, posvečenih 'njihovi' Melanii, kamor na primer spadajo pita, palačinke, posebna sladica in še kaj, podjetni Sevničani pa so v svet spravili tudi blagovno znamko, posvečeno prvi dami ZDA. Pravijo, da vsebuje izbrane izdelke z območja Sevnica, ki kažejo na tradicijo, odličnost in eleganco.

V kolekciji tudi lepotilna krema proti staranju

In kaj vse v njej najdemo? Vino sorte morda frankinja, ki so ga s skupnimi močmi izdelali kar štirje okoliški vinarji, seveda pa niso pozabili niti na sevniško tradicijo – salamo, ki je posebej v čast Melanii izdelana iz mesa krškopoljskega prašiča in manjšega deleža govedine. Če si želite okusiti to »prvo damo«, si lahko omislite tudi jabolčne krhlje v čokoladi, pri čemer je čokolada jabolko menda »povzdignila v plemiča izbranega okusa«, čokoladne pralineje modra frankinja, zlato čokolado za »mali kraljevski užitek«, temno čokolado malina, domači čaj, unikatno skodelico za napitke in seveda lepotilno kremo, brez katere si prvo damo iz Sevnice najbrž le težko predstavljamo. Kot zanimivost naj navedemo, da je sestavljena tudi iz hmelja in da se bori proti staranju kože ter gubam.

Melania Trump je torej tudi v rodnih krajih prebudila nekaj podjetniške žilice, za zdaj ne vemo le še tega, kako se ti izdelki prodajajo. Cene nekaterih so namreč kar navite, a za radovedne turiste z zahoda, ki so vajeni še česa hujšega, najbrž niti ne tako zelo.