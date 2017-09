Podgane pregrizle kable v mercedesu in golfu

LJUBLJANA – Marsikdo se še dobro spomni bitke družine Koprivec proti nekoč uspešnemu podjetju Papir Servis, ki je šlo maja letos v stečaj. Podjetje je leta 2007 na zbirališču odpadnih materialov v ljubljanskih Mostah začelo dejavneje zbirati, sortirati in balirati komunalne odpadke.

Koprivčevi tam nimajo le stanovanja, ampak tudi hotel, kar pomeni, da je za goste še kako pomembno, v kakšni okolici bodo prespali. Vse do sredine leta 2013, ko se je Papir Servis zaradi izgube okoljevarstvenega dovoljenja izselil, so tam doživljali pekel. Ne samo da so morali prenašati nenehen hrup zaradi tovornjakov, ki so tja vsak dan od ranega jutra vozili odpadke, ampak tudi neznosen smrad. »Že v lokalu so me stranke spraševale, kaj to smrdi,« se je na sodišču spominjala Senada Koprivec, ki kot samostojna podjetnica poleg hotela vodi avtopralnico in lokal. Zbujali so jih zvoki tovornjakov med vzvratno vožnjo, ko pa so z vozil stresali steklenice, se je zatresla vsa hiša. »Otroci so bežali iz sobe. 'Mami, potres,' so vpili,« je o tistih časih še povedala. Najhuje je bilo, ker se je vse to dogajalo pred okni njihovih spalnic.

