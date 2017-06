Podeljena prva Ternina nagrada

LJUBLJANA – Z novimi, prenovljenimi in osveženimi Slovenskimi novicami je luč sveta ugledala tudi nova nagradna igra Terna, ki bralcem ponuja še več mamljivih nagrad, s stanovanjem v Ljubljani na čelu. A privlačne so tudi druge, med njimi sta v tokratnem nagradnem skladu dve sanjski potovanji, deset srečnežev bo postalo bogatejših za 1000 evrov, štirideset bralcev pa bomo razveselili s Petrolovimi boni v vrednosti 250 evrov.

Med nagrajenci je naša bralka Meta Končina, ki je ne le srečna nagrajenka, temveč ji je tudi pripadla čast, da bo k njej v Dobrovo romala prva nagrada nove Terne. »Ne morem reči, da sem bila vesela, ko sem zagledala tri enake simbole. Saj sploh verjeti nisem mogla, da je kaj takega možno. Da bi jaz kaj zadela, to pa ne,« smeje podoživi trenutek gospa Končina, ki je le nekaj ur prej izvedela, da je njena družina bogatejša za nemalo litrov bencina. Bon bodo seveda lahko porabili tudi za kaj drugega, kar ponujajo Petrolove poslovalnice, a prva misel je bila bencin. Kako tudi ne, saj so pri hiši kar trije avtomobili, za nameček pa Metin mož po Ljubljanici turiste prevaža z ladjico, ki tudi pokuri ogromno goriva. No, morda pa si družina naše nagrajenke še premisli.



Vse igralce prenovljene Terne naprošamo, da kljub navdušenju nad bogatimi nagradami kupon nežno podrgnejo, da ne poškodujejo dobitnih simbolov.



Na Petrolu je namreč na voljo bogata paleta izdelkov, med katerimi lahko nagrajenci izbirajo, ko se odločajo, kako porabiti nagrado. Med njimi so seveda izdelki za avto, motorno olje, fotografske storitve in priboljški, pa pijače, storitve avtopralnice in še in še. Na Petrolu je mogoče kupiti tudi vstopnice za prireditve in koncerte. Med slednjimi ne gre spregledati koncerta legendarnih Rolling Stones, ki bo 19. septembra v Avstriji. A Meta Končina si noče lastiti zaslug, da so prav oni prejeli nagrado.

Na Slovenske novice je namreč naročena njena tašča Rozalija Bašič, in to že več kot desetletje, v preteklosti pa je pod Ternine nalepke navadno gledal njen mož. Tokrat je čast pripadla njej, kot pove v smehu zgolj zato, ker ima daljše nohte. A v prihodnje bo najverjetneje kar ona tista, ki se bo morala ubadati s Terninimi sončki, saj je Fortuna, kot kaže, na njeni strani.