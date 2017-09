Podelili smo brezplačne vozovnice

LJUBLJANA, MURSKA SOBOTA – Slovenske novice so včeraj v sodelovanju s Slovenskimi železnicami bralcem brezplačno podelile kopico kompletov po dve brezplačni vozovnici za posebni vlak, ki bo v soboto, 9. septembra, iz Ljubljane popeljal v Mursko Soboto na osmi festival prekmurske gibanice in šunke. Dobili so jih Milan Granda iz Brezovice pri Ljubljani, Marija Brank iz Ljubljane, Franci Koščak iz Grosupljega, Hedvika Stražar iz Kresnic, Damijan Doberšek iz Medvod, Feliks Novak iz Trbovelj, Zdenka Kozamernik iz Mavčič, Tatjana Kajzer iz Trbovelj, Marjana Kralj iz Dola pri Ljubljani, Marjeta Prosenc iz Radomelj, Metka Rovtar iz Ljubljane, Jožef Mesarec iz Ljubljane, Franc Peternel iz Črnuč, Eva Slunečko iz Ljubljane, Marjan Bernot iz Zagorja ob Savi, Brigita Vilfan iz Kranja, Tatjana Sajovic iz Dvora pri Žužemberku, Ana Jerič iz Kranja, Marija Hudomalj iz Zagorja ob Savi, Stane Mohar iz Ljubljane in Mira Sušnik iz Kranja.

Vozovnice pa smo delili tudi prek spletnega naslova slovenskenovice.si, izžrebanci so: Romana Rojc iz Grosupljega, Ana Božič iz Kranja, Gorazd Čuda iz Ljubljane, Lojzka Setnikar iz Jezera, Zdravko Popit iz Črnuč, Marija Bajt Škrjanec iz Tržiča, Romana Gorenšek iz Vojnika, Igor Dežman iz Zgoš, Roman Rančigaj iz Kaple in Edvard Brank iz Ljubljane.

Še naprej poteka tudi predprodaja vozovnic, cena povratne je simboličnih 10 evrov, kupite pa jih na vseh železniških postajah, kjer bo vlak sprejemal potnike. Sedežev je zaenkrat 256, zaradi velikega zanimanja pa bodo Slovenske železnice po potrebi poskrbele za dodatne vagone.

In ne pozabite pravočasno priti na vlak! Odhod iz Ljubljane bo v soboto ob 7.15, iz Litije ob 7.41, iz Zagorja ob 7.54, iz Zidanega Mosta ob 8.12, iz Laškega ob 8.27, iz Celja ob 8.39, iz Pragerskega ob 9.22, s Ptuja ob 9.33, iz Ormoža ob 9.46 in iz Ljutomera ob 10.07. Proti Ljubljani bo krenil ob 18.25.

Po prihodu v osrčje Prekmurja se bomo napotili proti mestnemu gradu, kjer bo torej dišalo po Prekmurju. Glavna junaka festivala bosta kajpak prekmurska gibanica in prekmurska šunka, v Društvu za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki dogodek organizira, pa obljubljajo, da na grajskem dvorišču in na ploščadi pred gradom ne bo le dovolj okusne hrane in pijače, tudi za zabavo bodo poskrbeli.

Že jutri, v petek, pa bodo obiskovalce na soboškem grajskem dvorišču razvajali gostujoči in domači chefi. V kulinaričnem večeru Gourmet over Mura bodo ustvarjali Luka Jezeršek iz Dvora Jezeršek, Marko Pavčnik iz restavracije Pavus, Leon Pintarič iz Gostilne Rajh, Daniel Sukič iz Šunkarne Kodila, Bojan Firbas iz Domačije Firbas in Gorazd Kocbek iz Oljarne Kocbek. K odličnim kulinaričnim kreacijam boste lahko degustirali vrhunska vina iz kleti Marof, Steyer, Krampač in Gjerkeš ter piva Pivovarne Bevog. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel Berden/Farič Jazz Combo.



O gibanici Na spletni strani prekmurska-gibanica.si svetujejo: za pripravo prekmurske gibanice, ki ustreza modelu za pečenje (pravokotni pekač dimenzij 40 x 35 cm ali okrogla lončena posoda z zgornjim premerom 30 do 35 cm in višino 7 do 9 cm), potrebujemo: krhko testo, vlečeno testo, nadeve (makov, skutni, orehov in jabolčni) in polive (smetanov in maščobni).