Podatki o bolnikih odfrčali iz skladišča

KOPER – Da v Dinosovem skladišču v Kopru ni vse tako, kot mora biti, nas je opozoril bralec z Obale in k svoji trditvi priložil fotografiji zdravniških receptov iz leta 2012 – kar 18 jih je ujel, ko so nenadzorovano leteli po zraku. Leteči recepti, sestavljeni iz administrativnega in strokovnega dela, pa niso v skladu ne z zakonodajo, ki predpisuje postopke varovanja osebnih in zaupnih podatkov, ne z okoljsko zakonodajo o odgovornem ravnanju z odpadki. Na receptih so ime, priimek in naslov; če pridejo v neprave roke, bi lahko ogrozili zasebnost in varnost bolnika.



Naš sogovornik je pojasnil: »Pred poslovno stavbo, v kateri delam, sem se ustavil, prižgal cigareto, okoli glave pa mi letijo neznani papirji, burja jih je raznašala daleč v okolje, v gozd, po Šmarski cesti itd. Po navadi in ne tako redko iz ograde Dinosa letijo plastične vrečke, časopisni papir, ovitki in ovoji, tega smo domačini vajeni, no, ta dan pa sem ujel in pobral s tal pet let stare zdravniške recepte.«

