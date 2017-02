Počivalšek: Odstop Italijanov od nakupa Cimosa še ni uraden

LJUBLJANA – Italijanski sklad Palladio Finanziaria je DUTB obvestil le, da namerava objaviti odstop od nakupa koprskega Cimosa, tako da odstop še ni uraden, je danes dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal, da pričakuje nadaljevanje pogovorov z Italijani. Če bo posel padel v vodo, pa bodo naredili vse, da stečaja Cimosa ne bo, je zatrdil.

Uradnega odstopa italijanskega sklada od nakupa Cimosa v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki koordinira prodajo Cimosa, še niso dobili, je po sestanku, ki ga je imel s predstavniki DUTB, Slovenskega državnega holdinga (SDH) ter ministrstev za gospodarstvo in finance, v izjavi za novinarje dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na srečanju so po njegovih besedah vzeli na znanje sporočilo Italijanov in razloge zanj, to je, da DUTB in hrvaška Agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) še nista sklenili dogovora. Sklenili so, da bodo italijanski sklad, glede na to, da je zaenkrat napovedal samo namero odstopa od nakupa, povabili k nadaljevanju pogovorov in da se bodo ti vabilu odzvali.

»Dogovor DUTB in DAB je res v zadnji fazi, zato od Hrvaške pričakujemo, da do torka zjutraj pripravi zadnji odgovor na ponudbo DUTB,« je izpostavil Počivalšek. Ker so stvari tako daleč, verjame, da se bodo dobro končali tudi pogovori s Palladio Finanziaria.

V primeru, da bi posel padel v vodo, pa bodo, tako minister, naredili vse, da Cimos rešijo pred stečajem in ohranijo delovna mesta v Sloveniji. Na vprašanje, kako bodo to storili, je odgovoril, da je o načinih še preuranjeno govoriti.