Počivaj v miru, Kanela, hiša slovenske glasbe

PORTOROŽ – V četrtek so k večnemu počitku pospremili Kanelo, rock lokal v središču Portoroža, natanko 110 metrov od osrednje portoroške plaže. Kanela je bila mnogo več kot prostor z vrtom, inventarjem in gosti, zato so simboličnemu pokopu lokala prisostvovali tudi znani Slovenci. Nemalo zgražanja in ogorčenja je pospremilo dogodke, povezane z zaprtjem Kanele, težave so se vlekle leta, a togost občinske oblasti je botrovala koncu te kultne glasbene hiše, katere prispevek v zakladnico glasbenega izročila ni bil neznaten. Prav tu je vzniknilo na stotine dogodkov, ki so se 24 let odvijali in zabavali ljudi po vsej Obali.

