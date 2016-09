Počilo med avstrijsko in slovensko policijo: Njihovo dejanje je nedopustno

PLAČ, ŠENTILJ – Avstrijski varnostni organi (AVO) so naše policiste v nedeljo ob 13.55 obvestili, da so na območju Plača prijeli devet ljudi, ki naj bi bili nedovoljeno vstopili iz naše države v njihovo, in da jih bodo vrnili v Republiko Slovenijo.

Glede na to, da so tujce prijeli na zeleni meji, so naši policisti od Avstrijcev zahtevali, da zanje pošljejo pisno najavo na podlagi sporazuma obeh vlad o prevzemu ljudi na skupni meji. Na podlagi dokazov, ki bi jih morali posredovati slovenskim policistom, bi se nato odločali, ali bi tujce v skladu s sporazumom tudi prevzeli ali ne.

V nedeljo zvečer so mariborski policisti na bivšem starem mejnem prehodu Šentilj opazili gibanje skupine oseb iz smeri Avstrije v smeri Slovenije. Ko so vstopili na teritorij naše države, so policisti izvedli identifikacijske postopke in z zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za skupino tujcev, ki so jo Avstrijci prijeli na območju Plača. Ugotovili so tudi, da so tujce v našo državo napotili prav avstrijski organi.



»V dosedanjih postopkih smo ugotovili, da je dejanje AVO nedopustno in brez vsake pravne podlage. Zaradi opisanega nespoštovanja predpisanih protokolov bomo vse te tujce poizkušali, v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji, vrniti v Republiko Avstrijo,« so še zapisali štajerski policisti.