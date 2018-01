Poceni vinjete so najdražje

LJUBLJANA – Novo leto, stara zgodba: strošek vinjete je za marsikoga tudi psihološko breme. In vsake toliko na družabnih omrežjih zakrožijo sporočila o brezplačni vinjeti, ki jo dobiš kar tako. Všečkaš, deliš, dobiš – in ni jasno, koliko je dobitnikov, če sploh so. Toda všečkov s facebooka ni kar tako preprosto pretopiti v evre in cente, zato se je tokrat tisti, ki stoji za spletno stranjo in SMS-sporočil Hallo Kupon, domislil drugačne poti, kako unovčiti to silno zanimanje ljudi za to, kako prihraniti 110 evrov za letno vinjeto.

Prvo svarilo na temo Hallo Kupona – ki je pod naslovom Magistična ponudba ponujal vinjete za avto in kombi za pol cene s plačilom po povzetju – je bilo objavljeno že 20. decembra lani na priljubljenem slovenskem forumu med.over.net: »Vsi, ki ste dobili sporočilo od Hallo Kupona, to je lažna stran,« je opozarjal eden od uporabnikov. Sledilo je nekaj komentarjev tipa: »Hahaha seveda Slovenci se vžgejo na popuste,« nato pa je debata zamrla do minule sobote.

