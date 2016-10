Pobuda Novic: ste za to, da 2. januar spet postane dela prost dan?

Leta 2013 so nam ga vzeli: po več kot pol stoletja prostih dni so delovno ljudstvo in šolarji na drugi dan novega leta spet v službah in učilnicah. Vzrok za spremembo zakonodaje je bil, kakopak, povezan s financami. 2. januar nam je vzela kriza oziroma z njo povezan zakon o uravnoteženju javnih financ.

Ker je kriza zdaj bolj ali manj (vsaj za posvečene) izzvenela, smo se na Novicah vprašali: je čas, da ljudem vrnemo priljubljeni prosti dan?

Če pogrešate 2. januar kot dela prost dan, potem izkoristite pobudo Slovenskih novic in sodelujte v naši peticiji.

V spodnjem obrazcu označite svojo željo in politikom sporočite, naj nam vrnejo naš dela in šole prost 2. januar. Brez skrbi: vaših podatkov ne bomo uporabili za nobene druge namene kot za peticijo.