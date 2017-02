Pobrali 74 labodov, odkrili nove primere ptičje gripe

LJUBLJANA – Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvestil, da so preiskave vzorcev labodov, najdenih poginulih v gramoznici Lakoš (občina Lendava), pokazale prisotnost virusa aviarne influence H5N8. Gre za lokacijo, na kateri je veterinarsko higienska služba v začetku tedna v pobrala 74 labodov.

Ob tej priložnosti so imetnike perutnine znova pozvali, naj upoštevajo sklepe državnega središča za nadzor bolezni ter zadržujejo, krmijo in napajajo perutnino v zaprtih prostorih oziroma tako, da ne pride do stika s prostoživečimi pticami.

Tiste, ki se gibljejo na območjih, kjer se zadržujejo prostoživeče vodne ptice in še posebej na območjih, kjer je bil virus potrjen, pa ponovno opozarjajo, da lahko s čevlji, obleko ali prevoznimi sredstvi prenesejo virus na domačo perutnino ali ptice v ujetništvu, za katere je virus H5N8 je zelo nevaren.