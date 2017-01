Pobeg iz sobe 16. stoletja

Če ste si ogledali že vso novoletno okrašeno Ljubljano in vas drenjanje za kozarček kuhanega vina in porcijo čevapčičev ne mika, nabito polni lokali in restavracije še manj, se lahko s prijatelji podate na prav posebno pustolovščino. Sobe za pobeg, ki so zadnja leta preplavile tako Ljubljano kot vso Slovenijo, ponujajo uro odlične zabave in izzivov.



Samo v prestolnici boste s tripadviserjem našli najmanj sedem različnih sob za pobeg. Največji ponudnik, Enigmarium, ki stoji tudi za nagrajeno snežno sobo za pobeg Igloo v Kranjski Gori, njegove sobe pa najdemo tudi v Mariboru, Puli in Zagrebu, v Ljubljani ponuja šest različnih z vsemi mogočimi izzivi. Nam je v oči najbolj padla ponudba njegovega konkurenta MindMaze, ki ima v strogem centru Ljubljane, na začetku Trubarjeve ulice, dve različni uganki, povezani z resnično zgodovino prestolnice. Prva soba popelje obiskovalce v štirideseta leta, čas okupirane Ljubljane, in je nekoliko zahtevnejša – namenjena je obiskovalcem, ki so se v sobi pobega že kdaj preizkusili. Druga, Alkimistova soba, in ta nas je v resnici pritegnila, reševalcem pričara podobo 16. stoletja. Znajdejo se v sobi znamenitega ljubljanskega alkimista, ki je iskal največjo skrivnost vseh časov – zmajevo jajce, ki pretvarja navadno kovino v zlato. To jajce, ki ga je navsezadnje našel, kot pravi legenda ga je izmaknil samemu ljubljanskemu zmaju, morajo v eni uri najti tudi reševalci.



Na nenavadno pustolovščino se nas je podalo šest odraslih, kar je, kot so nam zaupali prijazni mindmazovci največ, kolikor jih Alkimistova soba sprejme. Igrica je primerna tudi za otroke, ki so starejši od enajst let, ti lahko uganke že rešujejo, mlajši, ki se včasih prav tako podajo na pustolovščino skupaj s starši pa si bodo v sobi, polni zanimivih predmetov, ustvarili svojo zabavo. Najmanjše število reševalcev je par, a več ko jih je, bolj je stvar zanimiva. Med reševanjem, nam je pojasnil lastnik Marko Maučec, se namreč pokažejo talenti, zanimivosti in značajske posebnosti posameznikov, ki rešujejo uganke – prav zato so sobe pobega priljubljene kot oblika krepljenja skupinskega duha v službenih kolektivih.



Ko se vrata za obiskovalci sobe zaprejo, se igra resnično začne: v prostoru, ki pričarajo obiskovalcem iluzijo, da so v nekem drugem času in kraju, morajo opraviti serijo nalog, ki jim bodo omogočile izhod iz sobe pobega. Izzivi zahtevajo dobro opazovanje, logično sklepanje in, v našem primeru celo računanje, reševalci pa lahko s pridom uporabijo tudi svoje splošno znanje. Da jih zamotane uganke le preveč ne zavedejo, dobijo s seboj voki-toki, ki omogoča komunikacijo z ekipo sobe pobega, ki jim, če se jim pri reševanju zatakne, ponudi koristen namig. Tako vsekakor rešijo vse uganke v eni uri, kolikor imajo na voljo.



Po nekaj manj kot uri, v kateri ni bilo nikomur v šesterici niti za hip dolgčas, je naša ekipa uspešno rešila zadano nalogo in se rešila ven. Še preden smo dobro zapustili mindmazovce, ki so naš čas, ki sicer ni bil rekorden (najboljši rešijo Alkimistovo sobo v dobre pol ure), smo se odločili, da bomo podvig v kratkem zagotovo še ponovili, doživetje, katerega cena je od 50 do 60 evrov, pa se nam je zdelo tudi odlično darilo za družinske člane in prijatelje.