Po vsaki jedi se mu trebušček napihne kot balon

NOVO MESTO – Štiriintridesetletna Helena Brulc iz Novega mesta je na robu obupa. Od leta 2016 razvezana mati dveh otrok, ki se z nekdanjim možem bori za skrbništvo šest in dve leti starih fantkov, namreč že leto in pol ne ve, kaj je narobe z njenim mlajšim sinom.

»Že leto in pol ima težave z napihnjenim trebuščkom, ki ga tudi boli, da vse noči ne spimo, saj stoka in jamra, ima pa tudi težave s kakanjem. Njegovega pediatra trebuh do zdaj ni motil, prav nič ni naredil. Potem je rekel, da ga noče imeti na vesti, če bi umrl, in me je poslal v Ljubljano. Tam so mi rekli, da ni smrtno ogrožen, a so ga tako napitali, da je imel trebuh kot balon in je bruhal, ko so mu stiskali zrak iz njega,« nam v kratkem premoru, medtem ko je njen sin že drugič v slabem mesecu v Centru za zdravljenje kronično bolnih otrok Šentvid pri Stični, v joku razlaga Brulčeva.

Fantiču so do zdaj postavili pet različnih diagnoz, a so bile vse napačne oziroma se niso potrdile, razlaga, ves čas pa ji očitajo, da otroka ne hrani dovolj. Fant ima pri dveh letih komaj osem kilogramov. »Zdaj so odkrili, da je nekaj narobe s črevesjem, mislili so, da je celiakija, vendar ni, je pa menda nekaj podobnega, zato je zdaj na brezglutenski dieti. Ugotovili so, da je alergičen na mleko in mlečne izdelke, citruse, jajca in oreščke,« razlaga mama dveletnega fantka.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«