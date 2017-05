Po vrhniškem požaru: Odsvetujemo plavanje v Ljubljanici

VRHNIKA, LJUBLJANA – Iz Ljubljane so v sredo zaradi onesnaženja Ljubljanice – močno penjenje vode v dolžini od 200 do 300 metrov – na pomoč poklicali Ekološki laboratorij z mobilno enoto inštituta Jožef Stefan Ljubljana (ELME). Na kraju so zaznali tudi rahel vonj po organskih spojinah ogljikovodikih naftnega izvora. Penjenje so zaznali ribiči tudi na zapornici v Grubarjevem kanalu, na pregradi v Podpeči in ob 21. uri tudi na jezu pri Fužinskem gradu. Penjenje v obliki tankih belih slojev je površinsko in z videzom slabo vpliva na stanje okolja. Pomora rib ali drugih vplivov na reko ni bilo zaznati.

Po opravljeni analizi so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali ugotovitve ELME:

– Voda v Ljubljanici pri zapornici na Ambroževem trgu je onesnažena s penili in z organskimi snovmi, ki so nanjo vezane. Koncentracija površinsko aktivnih snovi je nizka (0,03 mg/L). Kljub temu se voda v reki peni na mestih, kjer pride do intenzivnega mešanja rečne vode. Prisotnost penil v reki strokovnjaki pojasnjujejo z gašenjem velikega požara na Vrhniki v podjetju Kemis, kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov, d. o. o., pred dvema dnevoma, kjer se je uporabilo okoli 2000 litrov penila, in z dekontaminacijo področja po požaru. Uporabljalo se je predpisano penilo za požare, ki ni škodljivo za okolje. Penjenje je v obliki svežih, lahkih, belih pen, kar kaže na prisotnost detergentov v vodi. Penjenje se pojavlja na površini reke na mestih, kjer pride do intenzivnega mešanja vode, to je na zapornicah, jezovih, pregradah. Onesnaženje površinske vode s tovrstnimi penami za okolje ni problematično, ker ne povzroča zastrupitve reke, rib in drugih organizmov, moten je le videz površine vode zaradi belih pen, ki se sčasoma razkrojijo na svetlobi in zraku. Moteč je tudi neprijeten vonj po organskih snoveh, ki se ga je zaznalo zaradi onesnaženega penila z nečistočami iz požarišča v Kemisu.

– V jutranjih urah naslednji dan, to je 10 ur po dogodku, penjenja niso več opazili. Sklepajo, da je voda s penili, ki so bila uporabljena pri gašenju požara na Vrhniki, odtekla in se nizvodno razredčila v Savi. Še vedno so prejeli obvestila o rahlih površinskih slojih nečistoč, ki so v tankih slojih plavale na površini Ljubljanice od Vrhnike proti Ljubljani. Domnevajo, da se je ob čiščenju in sanaciji potokov Lahovka in Tojnica, v katera se je stekala požarna voda iz obrata Kemisa, sprostilo več onesnažene vode iz potoka, ki je v razredčeni obliki prisotna tudi v Ljubljanici. S terenskimi meritvami ELME tega onesnaženja niso zaznali.

– Zaradi izlivanja in spiranja onesnažil iz potoka Tojnica na Vrhniki preventivno odsvetujejo plavanje v Ljubljanici. Rečna voda bo spet neoporečna po naravni biorazgradnji in razredčenju z intenzivnimi padavinami v prihodnjih nekaj dneh.

– Pitna voda na črpališčih po njihovih ocenah ni ogrožena, ker je onesnaženje površinsko, manjšega obsega, vodna zajetja pitne vode pa niso vezana na povodje Ljubljanice.