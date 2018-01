Po umiku se je oglasil Goran Klemenčič. To očita Sloveniji

LJUBLJANA – Potem ko smo objavili, da se je zdajšnji minister za pravosodje Goran Klemenčič umaknil iz tekme za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, smo prejeli njegovo izjavo.

Pojasnil je, da si vladni predlog, da ga kandidira šteje v veliko čast in priznanje njegovemu delu na področju varstva človekovi pravic. Ne nazadnje je potrditev dobil tudi v odboru namestnikov veleposlanikov držav članic Sveta Evrope, kjer so ga uvrstili v najožji krog.

»V odločilni fazi, glasovanju na plenarnem zasedanju parlamentarne skupščine Sveta Evrope, pa so ob strokovnih referencah enako ali še bolj pomembna tudi politična razmerja in, ne nazadnje, tudi enotna podpora domače države. Žal je Slovenija glede tega ponovno pokazala, ne samo pri moji kandidaturi, da še nismo dosegli ustrezne stopnje demokratične zrelosti, da bi enotno podprli svojega kandidata, kar sta vzorno zmogli tako Francija kot Bosna in Hercegovina,« je dodal. Pojasnil je še, da se je odločil predlagati poslancem, da glasove, namenjene njemu, odstopijo kandidatki BiH. Delo Dunje Mijatović že dolgo ceni in spoštuje, pomembno pa je tudi upoštevanje enakopravnosti spolov.

»V tej luči se mi zdi posebej pomembno poudariti, da je moja odločitev povsem osebna in je v nobenem primeru ne gre šteti kot politično oziroma kot nasprotovanje kandidatu Republike Francije,« je bil jasen.