Po tragediji: bodo izolsko bolnišnico preimenovali?

IZOLA – Tragedija, ki se je pred dobim tednom dni zgodila v Izoli , bo imela dolgoročne posledice – tako ali drugače. Če bo pobudnikom uspelo, se bolnišnici v prihodnje obeta tudi preimenovanje.

Predlog za to je na facebooku objavil kardiolog Jurij Avramovič Gregorič, ki meni, da bi se morala izolska bolnišnica preimenovati v Splošno bolnišnico Guillerma Martineza Izola. Luis Guillermo Martinez Bustamante je bil urolog, ki je umrl pod streli Darka Gregoriča. Avramovič Gregorič je namesto svoje profilne slike na facebooku objavil napis Je suis Luis Guillermo Martinez Bustamante, dr. med., ter zapisal: »Precej sem razmišljal, da ta dogodek nikakor ne sme v splošni slovenski javnosti v pozabo. V naših vrstah ne bo, nikoli, nikoli. Zato menim, da bi kolegu Guillermu v spomin in celotni javnosti kot opomin, da se takih ljudi ne sme pozabiti, začeli podpisovati peticijo za preimenovanje zavoda Splošna bolnišnica Izola v Splošna bolnišnica Guillerma Martineza Izola. Če ima lahko SB Nova Gorica ime po zdravniku, ima lahko tudi naša ime po velikem zdravniku in človeku, ki se je njej predal in v njej žalostno izgubil lastno življenje.«

Imajo že približno 200 podpisov

Njegov predlog je med njegovimi kolegi sprožil veliko odobravanja. V izolski bolnišnici so pod peticijo zbrali še približno 200 podpisov iz vrst strokovnega osebja, kardiolog pa pravi, da je šlo v tem primeru za napad na sistem, saj pacient ni bil zadovoljen s čakalno dobo. Namenoma je prišel ubit svojega zdravnika, kar je nesprejemljivo. Martinez je bil prizadeven in zagnan, živel je za svoje delo, je še opozoril.

Raje bi trezen premislek

Direktor bolnišnice Radivoj Nardin pa je za Primorske novice povedal, da vodstvo o pobudi najbrž še nekaj časa ne bo razpravljalo. Zdaj so vsi pod vplivom čustev, take odločitve pa je treba sprejemati s treznim razmislekom, je poudaril. Spomnil pa je tudi, da je v bolnišnici že v preteklosti delalo ogromno izjemnih delavcev, ki bi si prav tako zaslužili, da bi ustanovo poimenovali po njih. »Pa tega nismo storili. Prav zato moramo s presojo še počakati – da se čustva, bolečina, prizadetost ... umirijo, saj terja presoja tehten premislek z mnogo plati,« je še dodal.