LJUBLJANA – Državni zbor (DZ) je danes vrhovnega sodnika Damijana Florjančiča imenoval za novega predsednika vrhovnega sodišča. Za njegovo imenovanje je glasovalo 48 poslancev, proti pa jih je bilo 13. Florjančič bo na mestu vodje vrhovnega sodišča za predvidoma šest let nadomestil Branka Maslešo. Za Florjančičevo imenovanje so glasovali poslanci koalicije ter del poslancev ZL, proti pa poslanci SDS. Poslanci NSi, poslanca manjšin in del poslancev ZL so se glasovanja vzdržali.

Pravosodni minister Goran Klemenčič je pred glasovanjem povedal, da se je Florjančiča odločil predlagati, ker ima za sabo več kot 30 let sodniške prakse na vseh sodnih stopnjah, kot vodja okrožnega sodišča v Kopru je opravljal tudi naloge sodne uprave.

Med poslanskimi skupinami so mnenje o kandidatu predstavili le v SDS. Franc Breznik je napovedal, da Florjančiča ne bodo podprli, saj da bo njegovo imenovanje pomenilo le nadaljevanje dosedanje politike vodenja vrhovnega sodišča, kar je tudi ponazoril z besedami: Po Titu Tito, po Masleši Florjančič.

Po besedah Janeza Janše (SDS) se z današnjim imenovanjem podeljuje nagrada človeku, ki je pomagal ukrasti volitve. Imenovanje po njegovem prepričanju ni legitimno, »je pa dokazljivo koruptivno«.

Klemenčič je na to odgovoril, da v SDS o Florjančiču dejansko niso našli nič, razen to, da je sodeloval v senatu v zadevi Patria, pri čemer pa se niti ne ve, kako je glasoval.

Franc Trček (ZL) pa je dejal, da je današnja razprava še en dokaz, da politiki nimajo kaj razpravljati in odločati o rednem sodstvu.