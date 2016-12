Po solzah je prišlo veselje

Anja Obrul je mlado, komaj 24-letno dekle, ki se je lani, ko je postala inženirka živilstva in prehrane, odločila, da bo življenje posvetila predelavi mleka. S podporo domačih, kančkom podjetniške žilice in predvsem obilico volje se je lotila dela, ki je po nekaj mesecih že obrodilo prve sadove.



Do 850 litrov mleka na dan



Živi na hribovski, v živinorejo usmerjeni kmetiji Lamperček-Obrul v Koritnem nad Oplotnico. Še do februarja so bili usmerjeni le v prirejo mleka, takrat pa se je Anja, tretja od šestih otrok, ki je trenutno najstarejša pri hiši, saj sta se dva njena starejša brata že odselila, odločila, da bo del mleka začela predelovati v jogurt, zorjeni in mehki sir, skuto in namaze. Seveda brez umetnih barvil ali gensko spremenjenih organizmov. Po le nekaj mesecih dela je vedela, da je izbrala pravo pot. »Na tej kmetiji je doma mamica Martina, ati Milan se je sem priženil. Ko se je pred 28 leti rodil moj najstarejši brat, niti mleka ni bilo pri hiši, potem so bile na kmetiji samo tri krave,« začne pripoved Anja. Kasneje so začeli graditi hleve in se povsem posvetili govedoreji ter se usmerili v prirejo mleka. Tega zadnjih 15 let tudi oddajajo. Trenutno imajo v hlevih 75 glav živine, dnevno pa namolzejo od 800 do 850 litrov mleka. Del tega še vedno oddajo, slaba polovica pa ostane doma za predelavo, ki se ji je posvetila Anja.

