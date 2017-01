Po šestih letih spet ledena trgatev

Mrzli dnevi so bili očitno kot naročeni za številne tako imenovane ledene trgatve na območju Prlekije, kjer so se vinogradniki odločili, da nekaj grozdja kljub vsej nevarnosti – vreme, ptiči, srne –, ki preži nanj, pustijo na trtah do pravega in dolgotrajnega mraza, ki je potreben, da dovolj zamrzne in je primerno za ledeno vino. In tako so se tudi v vinski kleti največjega slovenskega vinarja P&F Jeruzalem po dolgih šestih letih znova veselili ledene trgatve.



V vinograd z imenom Topol v Rinčetovi grabi so se odpravili zgodaj zjutraj in se kljub ledenim 12 stopinjam pod ničlo z veseljem lotili zadnje trgatve letnika 2016. Po besedah Mitje Herga, direktorja in glavnega enologa kleti, pričakujejo iz sorte chardonnay 380 litrov izjemnega ledenega vina, ki je med poznavalci in ljubitelji sladke kapljice nadvse cenjen.



Zakaj je od zadnje ledene trgatve minilo kar dolgih šest let? Razlog se skriva v prav posebnih razmerah, ki jih ta zahteva. Grozdje mora namreč ustrezati zdravstvenim in zrelostnim določilom, ki so tudi zakonsko opredeljena. Temperatura zraka mora biti dovolj nizka, da jagode v celoti zamrznejo, kar pomeni dolgotrajen mraz s temperaturami tudi pod –10 stopinj Celzija. Sladkorna stopnja pa mora biti vsaj 128 Oe stopinj. Nižja ko je temperatura, boljše je, saj vpliva na zgoščevanje sladkornega soka. Tudi stiskanje poteka kontrolirano pri temperaturi pod lediščem. In prav zaradi zahtevanih razmer, ki jih narava ne omogoča vsako leto in zato pomenijo tveganje za vinogradnike, je ledeno vino dragocena redkost.



Ledeno vino chardonnay letnika 2016 bodo po besedah Mitje Herga prvič ponudili konec leta 2018 pod novo blagovno znamko, ki je v tem trenutku še ne želijo razkriti.