Po sestanku s Cerarjem: takole bodo stavkali zdravniki

Splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov bo v terminih: - 6.3.2017 ob 7:00 uri do 7.3.2017 do 7:00 ure - 16.3.2017 ob 7:00 uri do 18.3.2017 do 7:00 ure - 22.3.2017 ob 7:00 uri do 25.3.2017 do 7:00 ure - 28.3.2017 ob 7:00 uri do preklica potekala v obliki popolne prekinitve dela, razen zakonskega minimuma delovnega procesa. Ostale dneve bodo zdravniki stavkali tako, da bodo v okviru ure priprave na delo na zborih razpravljali o poteku stavke in dosežkih na pogajanjih o rešitvi stavkovnih zahtev.