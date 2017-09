Po referendumu: Cerar pravi, da to ne bo novi Teš 6

LJUBLJANA – Referendum pobudnikom ni uspel. Večina volivcev je namreč ob skromni udeležbi zakon podprla . Kot smo poročali, se je glasovanja udeležilo 20,07 odstotka volilnih upravičencev, za jih je po skoraj vseh preštetih glasovnicah glasovalo 53,63 odstotka, proti pa 46,37.

Premier Miro Cerar je v prvi izjavi po razkritju neuradnih izidov poudaril, da gre za pomemben razvojni projekt za našo prihodnost, in po njegovem prepričanju so volivci tudi z neudeležbo na referendumu pokazali, da želijo, »da vlada opravi svoje delo, ki smo si ga začrtali, da se ne ustavljamo, da se ne vračamo nazaj, ampak gremo in ta drugi tir zgradimo«.

To ne bo novi Teš 6

Tistim, ki so glasovali proti zakonu, je zagotovil, da drugi tir ne bo novi Teš 6, saj projekt vodijo zelo transparentno. Ob tem se je obregnil tudi ob SDS in pobudnika referenduma Vilija Kovačiča, ki da so z referendumom želeli preprečiti projekt, ki je dober za Slovenijo.



Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič referendum ocenjuje kot nepotreben eksperiment pobudnikov. »Mislim, da volivci z majhno udeležbo sporočajo, da o tej temi ne želijo odločati na referendumu, ampak odgovornost prepuščajo vladi, da nadaljuje projekt,« je dejal.



Za koprskega župana Borisa Popoviča je bil današnji referendum »popolnoma brez zveze in nepotreben«. Poleg tega je še ugotavljal, da jih je tudi med tistimi, ki so prišli na volišča, kar nekaj glasovalo za. Popovič je nadalje priznal, da zakon ni popoln, da pa državljani z njim ogromno dobimo. »Dobimo dvotirno železniško povezavo med Divačo in Koprom, obstoječi tir pa se ukine, kar je za naše prebivalce izrednega pomena. Končno bodo lahko živeli kot vsi ostali,« je dodal.



Pri železnicah veseli



»S stališča Slovenskih železnic je to novica, da se projekt drugi tir po vseh teh letih končno začne. To je zelena luč na koncu tunela, da bo projekt v doglednem času zgrajen in da lahko našim poslovnim partnerjem končno rečemo, da gredo stvari naprej in v fazo izgradnje, na kar čakajo že mnoga leta,« je povedal prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes.



Ocena ustavnosti in računsko sodišče



Pobudnik referenduma in vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je takoj po zaprtju volišč dejal, da zakon o drugem tiru, če danes ne pade, čakata pobuda za oceno ustavnosti in računsko sodišče. »Stroške za ta referendum pa bomo s položnicami naslovili na vse poslance, ki so glasovali za zakon,« je dejal.



Poslanec SDS Ljubo Žnidar je napovedal je, da bodo v SDS še naprej pozorno spremljali projekt izgradnje drugega tira. »Izgradnja in postopki se morajo nadaljevati, čas pa bo hitro pokazal, ali smo v SDS imeli prav, ko smo opozarjali na vse nepravilnosti zakona,« je poudaril. Zakon v sedanji obliki namreč dopušča možnost mahinacij.