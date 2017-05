Po požaru v Kemisu: nevarne pesticide našli tudi v Ljubljanici

VRHNIKA – Predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in direkcije za vode bodo danes predstavili rezultate analize vzorcev tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis na štirih lokacijah. Spregovorili bodo tudi o čiščenju vode v potoku Tojnica, v katerem so med drugim ugotovili izjemno onesnaženost s pesticidi.

Arso je sicer že v torek razburil javnost z objavo rezultatov kvantitativne analize prisotnih pesticidov v Tojnici, ki je pokazala, da so na enem od merilnih mest izmerili kar 175-krat preseženo dovoljeno vrednost pesticida atrazina. Ta je hormonski motilec in je v Sloveniji že več let prepovedan. Analize so pokazale tudi prisotnost drugih pesticidov, prav tako so jih našli na merilnem mestu v Ljubljanici.

Priznali so, da so bile prve ocene premile

Da je požar, ki je izbruhnil 15. maja zvečer, povzročil veliko onesnaženje, ni več dvoma. Direktor Arsa Joško Knez je v torek za Studio ob 17h ocenil, da bo trajalo več let, da bo stanje Tojnice, ki je v preteklosti sicer že bila onesnažena, znova takšno, kot je bilo pred požarom. Priznal je tudi, da so bile njihove prvotne ocene o onesnaženju premile. Ocenjevali so namreč, da je v potoku od 5 do 10 kubičnih metrov oljne gošče, a so jih nato izčrpali kar 60.

Na podlagi rezultatov zemljin, ki jih bodo predstavili danes, bo sicer lažje oceniti onesnaženost in morebitno nevarnost uporabe vrtnin, za katero trenutno še velja opozorilo NIJZ, da jih ni dobro uživati. Odsvetujejo tudi pašo živali. Prav tako bi lahko analize razkrile, ali gre onesnaženost s pesticidi v celoti pripisati požaru ali morebitni poprejšnji uporabi prepovedanih pesticidov na tamkajšnjih kmetijskih zemljiščih.