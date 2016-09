Po požaru še obnovili streho, za drugo nimajo

VUČJA VAS – Vemo, da nesreča nikoli ne počiva in da prizadene tudi tiste, ki so vedno pripravljeni pomagati. O tem se je sredi letošnjega marca prepričalo tudi več kot 160 gasilk in gasilcev PGD Vučja vas, prleške vasi v občini Križevci, kjer živi okoli 250 prebivalcev. V nekaj trenutkih jim je velik požar vzel gasilski dom in povzročil za najmanj 75.000 evrov škode. Očividci pravijo, da je zagorelo ob dimniku, potem pa se je ogenj hitro razplamtel. Na srečo ni bil nihče poškodovan, čeprav se je tik pred požarom v tamkajšnji dvorani zbralo od 70 do 80 upokojencev, ki naj bi tam imeli družabno srečanje. Toda niti prvega kozarca pijače jim ni uspelo popiti, ko so jih morali evakuirati zaradi požara.



Taka nesreča je za manjša gasilska društva, ki so odvisna predvsem od prostovoljnih prispevkov, velik udarec. To velja tudi za PGD Vučja vas. Skoraj pol leta po uničujočem požaru je gasilcem uspelo sanirati streho, tako da ne bo nastajala še dodatna škoda, notranjost gasilskega doma pa še čaka na obnovo. Toda glavnih virov financiranja ni več, saj so denar, ki so ga dobili od zavarovalnice, občine, lastna sredstva in pomoč sosednjih gasilskih društev že porabili v ta namen.

Sklad Ivana Krambergeja Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati gasilcem iz Vučje vasi, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za PGD Vučja vas, sklicna številka 7175. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Vsaj 35.000 evrov



Požar, ki je dom zajel 16. marca letos, je uničil izolirano pločevinasto streho na večnamenski dvorani v velikosti okoli 300 kvadratnih metrov. Poleg strehe so bili v celoti uničeni večnamenski prostor, klubsko-mladinski prostor, ostrešje, fasada, tla, kurilnica ter del garaže.



»Celotna škoda je ocenjena na okoli 75.000 evrov. Zdaj, pred zimo, smo stavbo spravili pod streho, dela pa smo opravili s pomočjo gradbincev in naših članov, ki so delali prostovoljno. Toda žal smo s tem popravili le tretjino nastale škode in nas ogromno dela še čaka. Potrebovali bi najmanj še 35.000 do 40.000 evrov za material in za najzahtevnejša dela, drugo pa bomo tako in tako naredili sami, s prostovoljnim delom,« pravi Stanko Meznarič, predsednik PGD Vučja vas, ki že zdaj zahvaljuje vsem, ki ste jim ali pa jim še boste pomagali pri obnovi gasilnega doma.



»Želimo si, da bi se v naš gasilni dom vrnili pred novim letom ali vsaj januarja prihodnje leto, a videli bomo, če so ta pričakovanja realna. Zdaj po vasi kroži okrožnica, s katero prosimo za pomoč, a je od ljudi težko pričakovati, da bi v tako majhni vasi zbrali dovolj denarja, poleg tega so krajani v zadnjem času imeli veliko izdatkov za vodovod, kanalizacijo ipd.,« dodaja predsednik, ki upa na pomoč dobrih ljudi tudi iz drugih krajev Slovenije.



Stoletno društvo



PGD Vučja vas deluje že 102 leti. Društvo je zelo aktivno in gonilna sila življenja v vasi in okolici. V domu imajo oziroma so imeli veliko večnamensko dvorano, nad njo pa športne prostore, kjer so med drugim potekala državna tekmovanja v pikadu. Društvo je zelo dobro opremljeno za gašenje in druge aktivnosti. Leta 2009 so v sodelovanju z občino Križevci in s pomočjo evropskega sklada Evropa investira v podeželje temeljito posodobili svoj gasilski dom. Salonitno kritino so zamenjali s pločevino, na tla dvorane so dali epoksi premaz. Dom je dobil novo zunanjo podobo, saj so stara garažna vrata zamenjali z električnimi dvižnimi, fasado pa so člani društva prebarvali.



Toda vse to je uničil rdeči petelin in zato gasilci Vučje vasi potrebujejo širšo pomoč, da bi lahko spet delovali v dobro skupnosti.