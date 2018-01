Po poskusu detomora na Vranskem: kaj se zgodi z zapuščenimi otroki?

LJUBLJANA – Zadnji primer, ko je mati po porodu na stranišču centra varne vožnje na Vranskem otroka pustila na mrzlih tleh, je sprožil vprašanje, kaj se s temi zapuščenimi dojenčki zgodi.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odgovarjajo, da v skladu z ustavo otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) določa, da država zagotavlja varstvo otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar zahtevajo to druge koristi otrok.

Dojenček (deček) z Vranskega je še v UKC v Ljubljani. Njegovo stanje je stabilno. O primeru je policija obvestila pristojni center za socialno delo.

»Če otrok ostane brez potrebnega varstva, mu je zagotovljena posebna oblika varstva v obliki rejništva, posvojitve ali skrbništva,« pravijo na ministrstvu Anje Kopač Mrak. Odločitev o nadaljnjem varstvu in vzgoji otroka je odvisna od presoje konkretnih okoliščin primera. Treba je ugotoviti, kaj je v konkretnem primeru v največjo korist otroka, da se zagotovi njegov najbolj optimalen psihofizični razvoj v vseh pogledih, še pojasnjujejo na ministrstvu.

Zdaj še odloča CSD, po novem sodišča

Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogočijo zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Center za socialno delo (CSD) namesti v rejništvo otroka, ki nima svoje družine ali otroka, ki iz različnih razlogov ne more živeti pri starših, kot tudi otroka, ki potrebuje usposabljanje v skladu s posebnimi predpisi (otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju).

Po podatkih policije so po eno kazensko ovadbo (po 119. členu kazenskega zakonika) zaradi detomora podali v letih 2010, 2011, 2012 in 2014 (podatki zajemajo obdobje 2010–2017).

Katera oblika varstva – rejništvo, posvojitev ali skrbništvo – bi bila za otroka najkoristnejša, ni mogoče vnaprej predvideti. »To je odvisno od otrokove starosti in njegovih potreb. Pristojnost za odločanje o zaščiti otrokovih koristi je na centrih za socialno delo. Z novim družinskim zakonikom, ki se bo začel uporabljati aprila 2019, pa bo pristojnost za odločanje o teh zadevah prenesena na sodišča,« pojasnjujejo na ministrstvu.