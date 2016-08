Po poletni vročini pride preobrat

LJUBLJANA – Še nekaj dni se bo nadaljevalo podobno vreme, le da bo vsak dan nekoliko topleje – do ponedeljka. Nato pa pride hladna fronta in z njo preobrat.

Danes bo sončno, zlasti v Vipavski dolini in na Krasu bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija, so napovedali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Vikend se bo začel z morebitno jutranjo meglo in s podobnimi temperaturami kot zdaj. Čez dan se bo ogrelo vse do 31 stopinj, podobno pa bo tudi v nedeljo. V ponedeljek bo sprva še pretežno jasno, popoldne pa se bo pojavljala spremenljiva oblačnost s kakšno ploho in nevihto zlasti v severni polovici države.

Prihodnje dni bo vsak dan topleje. Konec tedna bo temperatura zopet dosegla 30°C. — meteo.si (@meteoSI) August 25, 2016

Plohe in nevihte ter ohladitev

A v torek bo spet vse drugače, saj bo naše kraje oplazila vremenska fronta. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, po desetdnevni napovedi pa se bo popoldne že začelo jasniti. Izračuni kažejo, da bo v torek, ko bo v bližnji prihodnosti tudi najhladnejši dan, čez dan najhladneje v gorah (okoli 19 stopinj), drugod seveda nekoliko več. Potem sledi obdobje jasnega in spet toplejšega vremena z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami okoli 25 stopinj.

Vroče torej ne bo, ampak prijetno toplo. Le zjutraj bomo lahko občutili že skoraj pravo jesensko meglo.

