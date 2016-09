Po poletnem vikendu prihaja drastična ohladitev

LJUBLJANA – Ta konec tedna se naužijte sonca, saj prihaja konkretnejša ohladitev. »V ponedeljek bosta dež in prehodna ohladitev, od sredine tedna naprej pa spet predvidoma lepše,« nam je povedal Janez Markošek, dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso).

V nedeljo, ko se bodo temperature čez dan marsikje dvignile do 30 stopinj Celzija, se bo proti večeru od zahoda že pooblačilo. Padavine se bodo sprva pojavljale na severozahodu države, nato pa se bodo v noči na ponedeljek širile proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Koliko dežja bo zapadlo, je za zdaj še težko reči, se bo pa precej ohladilo.

Manj kot 20 stopinj?

»Napoved vremena od ponedeljka dalje pa je še precej negotova. Najverjetneje bo hladna fronta v ponedeljek prinesla nekaj dežja in nekoliko hladnejši zrak,« so vremenoslovci zapisali v 10-dnevni vremenski napovedi, slikovna napoved pa kaže, da bo v ponedeljek čez dan le okoli 20 stopinj. Sprva so sicer napisali, da jih bo 18, nato pa številko popravili na 21. Glede na to, da je do takrat še nekaj dni, se bo vmes gotovo še kaj spremenilo, zato naj za zdaj velja, da se bo v ponedeljek zagotovo vsaj nekoliko ohladilo.

V torek še naprej kaže na spremenljivo vreme z nekaj padavinami zlasti v vzhodni polovici Slovenije, od srede dalje pa naj bi bilo spet suho.

Takole se je napoved za ponedeljek spremenila (vir: Arso):