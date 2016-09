Po Podobnikovi izključitvi stranko zapustilo 15 članov

LJUBLJANA – Izključitev Marjana Podobnika je že v nekaj dneh stranko SLS osiromašila za 15 članov. Kot so za STA danes potrdili v stranki, so jo v skladu z napovedmi zapustili tudi nekateri nekdanji funkcionarji in vidni člani, med njimi Janez Podobnik, Jakob Presečnik, Stanislav Brenčič, Franc Pukšič in Janez Ribič.

O izključitvi Marjana Podobnika je na predlog izvršilnega odbora stranke v začetku avgusta najprej odločal občinski odbor SLS v Velikih Laščah kot pristojni odbor, ki se za izključitev ni odločil. Izvršilni odbor SLS se je zato pritožil na razsodišče SLS, ki je 29. avgusta s štirimi glasovi za ter enim proti sklenil ugoditi pritožbi. Odločitev razsodišča je dokončna, je pa sprožila odhode vidnih in dolgoletnih članov stranke.

Izvršilni odbor je sicer izključitev Podobnika predlagal zaradi domnevnih kršitev strankinega statuta in kodeksa etičnega ravnanja. Kršil naj bi člene, ki govorijo o »obrekovanju najvidnejših predstavnikov SLS v medijih, nespoštovanju in kršenju sklepov najvišjih organov SLS in vplivu javnih nastopov članov na ugled stranke v javnosti«.

Sedanji predsednik stranke Marko Zidanšek sicer izključitev Podobnika vidi kot priložnost za prenovo na desnici, Marjan Podobnik in njegovi podporniki pa kot začetek konca SLS, je po izključitvi poročal Dnevnik. Da je bila izključitev Podobnika nujen ukrep, pa ocenjuje evropski poslanec (EPP/SLS) in nekdanji predsednik stranke Franc Bogovič.

Marjan Podobnik je SLS vodil od leta 1992 do neuspešne združitve stranke s SKD leta 2000. Po njegovi izključitvi so pa so stranko zapustili med drugim še njegov brat Janez Podobnik, nekdanji poslanci Presečnik, Pukšič, Brenčič in skupaj s svojo soprogo tudi Ribič. Ta je v današnji izjavi medijem navedel, da se stranka bolj kot z resničnimi potrebami slovenskega človeka ukvarja z ambicijami določenih skupin. Kot so pojasnili v stranki, je SLS zapustila tudi Metka Zevnik, ki se je v javnosti pojavljala zlasti kot ena od pobudnic referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Zadnjim dogodkom se verjetno ne bodo mogli izogniti na strankinem 20. taboru, ki bo v soboto v Velenju. Tokratni tabor SLS ne bo toliko obsežen po programu, temveč bolj namenjen druženju članov in prijateljev SLS, so navedli v vabilu, objavljenem na strankini spletni strani. Organizirane bodo kmečke igre, poskrbljeno pa bo tudi za animacije in igro najmlajših.