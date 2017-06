Po pismu Melanii iz Erjavčeve hiše danes »globoko obžalovanje«

LJUBLJANA – Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki je ob zmagi Donalda Trumpa na ameriških volitvah opeval močne vezi med Slovenijo in ZDA, kar je tudi izlil na papir v pismu, ki ga je napisal Melanii Trump, spomin lahko osvežite na povezavi .

MZZ #Erjavec čestital bodoči prvi dami #MelaniaTrump ob izvolitvi njenega moža Donalda Trumpa za predsednika ZDA. pic.twitter.com/IWvCu5u33a — MFA SLOVENIA (@MZZRS) November 9, 2016

Erjavec si je s to potezo utrl tudi pot do objave v enem največjih svetovnih medijev BBC.

"This will be positive for Slovenia," - Foreign Minister Erjavec on future First Lady Melania #Trump https://t.co/LOLvk5D736 #Election2016 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 9, 2016

Danes prihaja iz iste hiše precej manj navdušeno sporočilo. Po sinočnji napovedi Trumpa, da se bo njegova država umaknila iz pariškega podnebnega sporazuma, češ da je slab za Američane, so z ministrstva, ki ga vodi Erjavec, danes tvitali veliko manj navdušeno nad Trumpovimi in ZDA.

Med drugim so zapisali, da »Slovenija globoko obžaluje odločitev ZDA za odstop od Pariškega podnebnega sporazuma.« Ocenjujejo, da bi ponovna pogajanja o podnebnem sporazumu lahko onemogočila učinkovito globalno ukvarjanje z negativnimi posledicami dinamičnih podnebnih sprememb.

Tokrat so na ZDA naslovili poziv, naj »ostanejo med vodilnimi državami pri naslavljanju okoljskih izzivov«.

V isti sapi so se z zunanjega ministrstva obrnili še na druge države, in to z besedami: »Slovenija poziva vse države, da okrepijo svoja prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam. Slovenija si bo skupaj z drugimi podpisnicami sporazuma prizadevala za njegovo polno uresničevanje in ostaja zavezana njegovim ciljem.«