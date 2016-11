Po paket na pošto, ki je 31 kilometrov stran!

DRAGA, LOŠKI POTOK – Letošnjega avgusta se je tudi v Dragi, vasi v istoimenski krajevni skupnosti v občini Loški Potok, ki leži ob meji s Hrvaško, zgodilo pričakovano: zaprli so pošto. Že pred tem so krajani počasi, v dveh desetletjih, izgubili žago, ki je imela sodobno sušilnico za les in kjer je bilo nekoč tudi 180 zaposlenih, zaprli so gostilne, trgovino … »Pred 20, 25 leti smo v Dragi imeli zdravstveno ambulanto in zobozdravnika, pa tri trgovine in tri gostilne. Zdaj nimamo ničesar več, še pošto so nam zaprli,« pravi iz Lazca.



Zaprtje poštne enote ni bilo presenečenje, a je prineslo še več grenkobe, kot bi jo lahko. Kajti namesto da bi poštar pošiljke, ki jih ne sme pustiti v poštnem nabiralniku, odložil v najbližji, deset kilometrov oddaljeni poštni enoti na Hribu v občini Loški Potok, se morajo prebivalci odpraviti v pošto v Starem trgu pri Ložu. Ta pa je od najbolj oddaljene vasi v krajevni skupnosti Draga, Črnega Potoka, oddaljena 31,5 kilometra! Kar je po tukajšnjih cestah ena ura vožnje v eno smer! Da bi torej prebivalec Črnega Potoka prišel do nečesa, kar imajo v večini slovenskih mest na razpolago po 12 ur na dan, se mora res potruditi in porabiti svoj denar in čas!

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«