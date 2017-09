Po padcu v vodo ni čutil rok in nog

LJUBLJANA – Si predstavljate, da padete na klančini do morja, za katero je vsem jasno, da zanjo skrbi država oziroma občina, pa se na koncu kot lev borite, da bi vam ta zaradi posledic padca le izplačala odškodnino? To se dogaja 40-letnemu fotografu Dejanu Mijoviću, ki po dolgem pravdnem postopku na ljubljanskem okrožnem sodišču skupaj s sotožniki, očetom Draganom, mamo Bredo in partnerico Bojano Polak, čaka le še na končno odločitev sodnice Metke Turk v primeru njihove 345.027,82 evra vredne tožbe proti državi in Občini Piran ter občinskemu podjetju Okolje Piran.

Bil je petek, 16. julija 2010, ko se je Mijović okoli štirih popoldne odpravil v Piran, ker je moral za nekdanji časopis Žurnal24 zvečer fotografirati glasbene dogodke. S prijatelji se je dobil okoli pol enajste oziroma enajste zvečer, ko je končal delo, in se z njimi odpravil na večerjo na ladjico. Po njej je šel do prijatelja, kjer je pustil fotografsko opremo, in skupaj so se peš podali na pot ob morju do Portoroža. Glede na to, da je bil »ekstremno vroč dan« in da sta bili v zraku »neizmerna vlažnost in vročina«, se je, potem ko so prispeli do avtobusne postaje na Fornačah, odločil, da se gre osvežit v morje. Šel je do bližnje klančine in že takoj, ko je prišel do vode, mu je spodrsnilo in je padel na zadnjico.

