Po padcu s konja od UKC zahteva več kot pol milijona

NOVA GORICA – Na novogoriškem okrožnem sodišču se je z današnjim narokom začel sodni postopek o odgovornosti Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana za hudo invalidnost Sare Mikuž. Ta je pred petimi leti padla s konja, zaradi nepravilnega zdravljenja pa postala huda invalidka, zato ob bolnišnice terja 564.000 evrov odškodnine in mesečno rento.

Kot je na današnji prvi obravnavi povedala odvetnica Mikuževe Nina Cek Perhavec, očitajo UKC Ljubljana, da niso zagotovili vseh ukrepov, ki bi preprečili vnetje hrbtenjače in s tem hudih posledic in invalidnosti tedaj še mladoletne Mikuževe. Cek Perhavčeva je kot priče predlagala samo tožnico in njena starša, ki se jima je zaradi hčerine nesreče življenje popolnoma spremenilo. Po zaključku zdravljenja jo je oče moral vsakodnevno voziti iz domačega Gozda pri Colu v srednjo šolo v Šempeter pri Gorici ter na številne fizioterapije v bolnišnični oddelek v Staro Goro, kar je od družine poleg izgube časa terjalo tudi precej finančnih sredstev. Za zagotovitev samostojnega življenja, ki bo v prihodnosti mogoče le ob tuji pomoči, ter pokritje vseh stroškov prevozov in fizioterapij Mikuževa zahteva tudi mesečno rento slabih 4000 evrov.

Nasprotno je trdila odvetnica Jasna Črnilec, ki zastopa UKC Ljubljana. Po njenih besedah je ljubljanska bolnišnica naredila vse, kar je bilo tedaj mogoče narediti, to naj bi potrdili tudi predlagani priči, zdravnika Albin Stritar in Vesna Novak Janković. Med dokazno gradivo pa je dodala še nekaj zdravstvenih izvidov, ki naj bi potrjevali navedbe bolnišnice o optimalnem zdravljenju Mikuževe. Sodnica Silvana Pavlin Kuščer je odločila, da se bo postopek nadaljeval konec novembra z zaslišanjem prič. O pravilnem postopku zdravljenja bo ugotavljal tudi sodni izvedenec medicinske stroke. Pred nadaljevanjem sodnega postopka bodo morali poiskati drugo lokacijo, saj okrajno sodišče v Novi Gorici ni invalidom prijazno, ker nimajo v stavbi dvigala ali klančine, že do vhodnih vrat pa vodi kar nekaj stopnic.

Sara Mikuž se je poškodovala avgusta 2012 ob padcu s konja. Kljub hitri zdravniški pomoči je po zdravljenju ostala invalidka in zdaj uporablja invalidski voziček. Življenje so ji poskušali olajšati že mnogi, denar so zbirali tudi na posebnih dobrodelnih prireditvah.