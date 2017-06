Po osamosvojitvi so Mirnopečani zadihali

Na Dolenjskem se gradi. Nekateri z občinsko, državno ali evropsko pomočjo, drugi s pomočjo darov in nabirk. Šteje končni rezultat, pravijo v Mirni Peči, ki velja za eno mlajših občin. Svojo prilož- nost je dočakala leta 1999, ko je zaživela po svoje. »Ko smo dobili občino, se je obrnilo. Prej so nas odrivali na rob, zadnji na repu smo bili, zdaj pa se premika na bolje,« pravi 56-letni podjetnik Stanislav Cesar. Srečamo ga na pragu objekta, ki ga je postavil pred 14 leti. Danes ima gostilno in cvetli- čarno, preostalo pa oddaja v najem. »Mirna Peč se razvija. Kriza je mimo, čeprav se nam avtocesta pozna. Prej je bilo več ljudi, ki so se tu ustavili,« nadaljuje Cesar, v čigar družinskem podjetju delajo še sinova in žena. »Konkurenca je močna, ne damo se. Še nekaj let takole delamo, potem lahko zdravo podjetje prodamo v prave roke,« še pristavi sogovornik, ki je vesel, da je kraj z novo šolo, vrtcem in športno dvorano pokazal, da mu je mar za mlade.

Skoraj osem milijonov

V Mirni Peči so ponosni na šolo (Osnovna šola Toneta Pavčka) in vrtec (zgrajena leta 2012), jeseni pa naj bi začeli otroci vaditi v novi športni dvorani. V vrtec je v letošnjem letu vključenih 174 otrok, v naslednjem letu jih bo predvidoma več kot 180. V šolo je v letošnjem letu vpisanih 280 otrok, v naslednjem jih bo čez 300. Število otrok se povečuje in v šolskem letu 2019/20 bo imela šola 18 oddelkov. Demografski podatki za rojstva do leta 2015 kažejo, da bo šola vsako leto vpisovala po dva oddelka prvošolcev. Otroci v vrtec in šolo prihajajo iz vseh naselij v občini Mirna Peč, nekaj pa jih je tudi iz sosednjih občin Trebnje in Novo mesto. »Nova dvorana pomeni izjemno pridobitev tako za vrtec kot za šolo. Z začetkom uporabe, predvidoma v septembru 2017, bodo možnosti za razvijanje športnih panog neprimerno večje. Dvorana pomeni pridobitev tudi za lokalno okolje, saj bo mogoče v njej organizirati večje prireditve, za katere zdaj ni bilo prostora,« je nove pridobitve vesel agilni ravnatelj Danijel Brezovar, ki je ob tem spomnil še na vlogo občine Mirna Peč, ki je imela velik posluh pri načrtovanju in gradnji, rezultat pa bo funkcionalna, uporabna in varčna dvorana.

8 milijonov evrov je skoraj vredna investicija v šolo, vrtec in dvorano.

Velik zalogaj

»Skupni strošek investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost (šola in vrtec) je bil 6,453.134,80 evra, od tega gradnja z opremo 4,947.345 (strošek I. faze vsebuje tudi strošek nakupa zemljišč ter projektne dokumentacije). Občina je za projekt pridobila dobra dva milijona evrov od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, preostala sredstva pa so se zagotovila iz proračuna o b č i n e . Ocenjena vrednost investicije izgradnje športne dvorane je bila 1,4 milijona evrov brez DDV (skladno s 76. a členom ZDDV-1 velja obrnjena davč- na obveznost), vendar se je vrednost po izvedenih razpisih za izbor izvajalca zmanjšala na 1,1 milijona. Investicijo sofinancira tudi ministrstvo, in sicer predvidoma 414.543 evrov (znesek je določen glede na normativno vrednost stroškov in normativne površine). Občina se je prijavila na razpis Fundacije za šport, kjer so za projekt izgradnje športne dvorane odobrili 67.132 evrov sredstev. Preostala sredstva bodo zagotovljena iz proračuna občine,« so nam pojasnili na občini. Ko se pogovarjamo s Cesarjem, pa potarna, da bi bilo dobro, da bi občina cekine namenila tudi za gradnjo stanovanjskih objektov. »V letu 2017 končujemo lani začet projekt športne dvorane, s čimer se bo zaokrožila in sklenila investicija z vrtcem in šolo. Poteka tudi investicija oskrbe s pitno vodo Suhe krajine, ki znaša 4,5 milijona evrov, od tega bo milijon na- ših občinskih sredstev. Letos začenjamo tudi mirnopeški Slakov center, vzporedno bomo dostojno in primerno zaznamovali naše znane domačine. Razvijamo tudi stanovanjsko cono. Komasaciji potekata, želimo si, da bi čim prej začeli graditi. V minulih letih smo zanemarili ceste, zato bo njihova obnova na prednostnem seznamu za leti 2018 in 2019,« pove direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan in poudari, da pospešeno iščejo investitorje za industrijsko in gospodarsko cono. Radi bi izkoristili tudi potencial strateške lege ob avtocesti Ljubljana–Zagreb.