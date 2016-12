Po opremo na sejem

Zima je tu. Ljubitelji belih strmin si že manejo roke, svoj piskrček pa so razumljivo pristavili proizvajalci smučarske opreme in celotna smučarska industrija, ki obrača velike denarje. V Elanu iz Begunj v tej zimi stavijo na tri modele svojih smuči – amphibio 16Ti2 fusion, delight prime (po zadnjih testih najlažje ženske smuči na svetu) ter ripstick, ki so najbolj nagrajene smuči v smučarski industriji, primerne pa so predvsem za freeriderske užitke.



V trgovino ali na sejem



Oprema ni poceni, zato velja za nekaj smučarskih dni na snegu razmisliti o izposoji opreme, ki je na voljo na smučiščih. Samo za primerjavo povejmo, da se v spletnih trgovinah cena smuči giblje med 30 in 700 evri, podobno je s smučarskimi čevlji, ki stanejo med 60 in 400 evri. Če je družina veččlanska, je to že velik izdatek za družinske finance. »Zdi se mi, da se zanimanje za smučarske sejme rabljene opreme povečuje,« pravi Tomaž Žugelj, ki bdi nad že 47. sejmom rabljene opreme. Največjo smučarsko-sejemsko prireditev v Sloveniji do te nedelje, 4. decembra, gosti Gospodarsko razstavišče Ljubljana. Žugelj pomaga in bdi nad organizacijo četrt stoletja.

