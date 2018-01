Po operaciji hroma, UKC izplačal rekordni znesek

LJUBLJANA – UKC Ljubljana je pred dnevi nekdanji pacientki, ki je po rutinski operaciji postoperativne kile in zapletih priklenjena na invalidski voziček, izplačal najvišjo odškodnino z obrestmi doslej. Z zadnjim delom zneska v višini 167.000 evrov je Bernardki O. po 15 letih skupno izplačal 738.927 evrov glavnice in obresti, poroča Delo.

Bernardka O. je tako po več kot 15 letih in 11 sodnih odločitvah dočakala pravnomočno sodbo o odškodnini. Po pisanju časnika ji sicer ni uspelo dokazati, da je anesteziologinja v bolnišnici dr. Petra Držaja pri operaciji postoperativne kile julija 2002 zagrešila strokovno napako pri spinalni anesteziji, prav tako ne nestrokovnega ravnanja pri prepoznem prepoznavanju zapleta, je pa bolnišnica odgovorna zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti. Pojasnili so ji običajne zaplete, vendar je anesteziologinja pred spinalno anestezijo ni seznanila s tem, da lahko ostane hroma.



Popolnoma odvisna od drugih

Bolnica je od svojega 38. leta priklenjena na invalidski voziček in popolnoma odvisna od pomoči bližnjih. Člani njene družine so zaradi težke invalidnosti matere in žene izterjali odškodnino v ločenem postopku, ona pa je na svojo čakala od vložitve tožbe 2003. Petkrat je zadevo premlevalo okrožno sodišče, prav tolikokrat višje, spis je vmes romal na vrhovno sodišče, ki je potrdilo, da sta za pacientkino paraplegijo solidarno odgovorna ljubljanski klinični center in zavarovalnica Adriatic Slovenica.

V tem primeru gre za najvišjo odškodnino z obrestmi, ki jo je UKC plačal doslej. Največ odškodninskih tožb zaradi neželenega izida zdravljenja med slovenskimi bolnišnicami doleti prav ljubljansko bolnišnico. Od 2005 do 2014 je bilo proti njej vloženih 89 tožb, še dodaja časnik.