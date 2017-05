Po okoljski katastrofi: Otroci naj ne rinejo s prsti po zemlji!

LJUBLJANA – »Otroci naj ne rinejo s prsti po zemlji,« je navodilo Petra Otorepca z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je sodeloval na današnji novinarski konferenci, kjer je Agencija RS za okolje (Arso) predstavila težko pričakovane rezultate analize tal.

Je varno ali ni? Prosim za jasen odgovor: Da ali ne!

Čeprav je Janja Turšič iz Arsa zatrjevala, da meritve ne kažejo opaznih vplivov na okolje, nihče ni želel zagotoviti, da je zemlja na Vrhniki in v okolici varna. Šele po našem vztrajanju in večkrat ponovljenem vprašanju o varnosti igranja otrok na travniku so izrazili dvom glede popolne varnosti. Nihče ne more zagotoviti, da je igranje na igrišču, travniku in travi varno. Treba je počakati na dodatne analize. Otroci se sicer lahko igrajo na tleh, a ne smejo vrtati po njih in dajati prstov v usta.

Obolenja zaradi strupov?

In kakšne bolezni lahko povzročijo najdene strupene snovi, ki presegajo normalne vrednosti? »Nobenih akutnih obolenj, če se užijejo le nekajkrat. Posledice bi se pojavile, če bi vnašali te snovi vase leta in leta,« pravi Otorepec.



Obdelovanje površin, sajenje in vrtnarjenje po zagotovilu stroke ni problematično, problem so le vrtnine, ki so že vzklile iz zemlje in bile izpostavljene dimu iz Kemisa.

Ne med biološke odpadke, ampak v črno posodo

Vsem prebivalcem na tem območju pa še navodilo: »Če na solati in drugih vrtninah opazite saje ali kakšne druge neznane snovi, jih takoj zavrzite,« opozarja Otorepec. »Tam, kjer je šel mimo dimni oblak, zavrzite vse.« Vendar ne v posodo za biološke odpadke, ampak v črno, sicer bodo strupene snovi znova pronicale v zemljo.



Požar prispeval k splošnemu onesnaženju

Arso po prvih analizah priznava, da so v prvih ocenah podcenili razsežnost požara in onesnaženja reke Tojnice. Kar se tiče zraka, pa prvi mož Arsa Joško Knez pravi: »S požarom je prišlo do globalnega onesnaženja okolja. Posledice bodo čutili na jugovzhodu Slovenije zaradi delcev, ki so šli po zraku, prav tako v vodi, saj se ti prenašajo naprej in izlivajo v druge vodotoke.«



Bo Kemis še imel dovoljenje? Šef Arsa Knez je dejal: »Inšpekcija je zadnji pregled v Kemisu opravila pred letom in pol in v poročilu ni bilo nič spornega. Kemis je imel v dovoljenju zapisane omejitve, ki jih je spoštoval. Dejstvo pa je, da je bil zgrajen prej, preden je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje.« Odvzem dovoljenja Kemisu pa je odvisen od inšpekcije. »Arso ne preverja in izvaja nadzora na terenu.«

V Sloveniji je 210 takšnih obratov, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja.

Kemis je imel vsa dovoljenja Arsa razen za radioaktivne odpadke. »Dejstvo pa je, da pri vsakem gorenju nastajajo radioaktivne snovi,« je povedala Turšičeva. Analiz za te snovi pa Arso ni opravil.