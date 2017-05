Po ohladitvi bo zapihal še veter, potem plohe

V prihodnjem tridesetletju se bo povprečna letna temperatura dvignila za stopinjo Celzija, v naslednjem tridesetletju pa še za eno več. Za padavine podnebni scenariji kažejo večjo negotovost, se pa signali z odmikom v prihodnost stopnjujejo.



Na letni ravni se spremembe kažejo šele v drugem tridesetletnem obdobju (2041–2070), ko se bo količina padavin povečala v vzhodni polovici Slovenije. Na sezonski ravni se spremembe kažejo že v prvem tridesetletnem obdobju. Kaže, da se bo količina padavin pozimi povečala, poleti pa zmanjšala. V drugem tridesetletnem obdobju se ta signal še okrepi.



Spremembe potencialne evapotranspiracije (izhlapevanja) v prvem tridesetletju ne bodo znatne.

V naslednjem tridesetletju pa se kaže jasen signal povečane potencialne evapotranspiracije, predvsem poleti in jeseni. Do sredine 21. stoletja se bo Slovenija na letni ravni ogrela za 2 °C.



Podobno kot v predhodnem se tudi za to tridesetletno obdobje kaže dokaj enakomeren dvig temperature poleti, jeseni in pozimi ter nekoliko manj izražen spomladi.



Fenologija kazalnik podnebnih sprememb



Fenologija je postala pomemben bioindikator za podnebne spremembe. Njena prednost pred nekaterimi drugimi vejami znanstvenega proučevanja podnebnih sprememb je, da preprosto in slikovito ozavešča javnost o vplivu spremenjenega okolja na rastlinski svet.



Obsežna raziskava fenoloških podatkov za obdobje med letoma 1971 in 2000, v kateri je sodelovalo več evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, je pokazala, da se čas pojava spomladanskih fenoloških dogodkov v Evropi spreminja, kar je posledica spreminjanja podnebja, predvsem spreminjanja temperature zraka. Največje spremembe se kažejo pri najzgodnejših spomladanskih fazah, a so očitne tudi pri pojavu fenoloških faz, ki tem sledijo.



Vzroke za sezonsko spremenljivost strokovnjaki pripisujejo velikim temperaturnim spremembam v najzgodnejšem obdobju leta.

Za nastop številnih fenoloških faz je bila ugotovljena značilna povezava s povprečno mesečno temperaturo zraka predhodnih dveh mesecev pred nastopom faze.



Študije večdesetletnih nizov fenoloških podatkov, zabeleženih v evropskih fenoloških vrtovih, so pokazale, da se olistanje pojavlja v povprečju 6,3 dneva prej, jesensko obarvanje listov pa 4,5 dneva pozneje kot v poznih petdesetih letih.



Letno rastno obdobje je v povprečju 10,8 dneva daljše.



Podobno so za nekatera območja v Nemčiji ugotovili, da je cvetenje češenj in jablan do 10 dni zgodnejše.



Tudi pri alergenih rastlinah je v povprečju 10 dni zgodnejše in traja dlje kot pred 50 leti. Skrb vzbujajo še rezultati študije trendov cvetenja ozimnega žita. Zgodnejše je od 0,3 do 0,5 dneva na leto.



Modelirane vrednosti za prihodnost so pokazale, da se bo ranenje cvetenja in zorenja ozimnega žita nadaljevalo, zato obstaja verjetnost, da bo obdobje polnjenja zrn krajše, kar bo lahko imelo negativne posledice na pridelku. Projekcije kažejo, da se bo segrevanje in zgodnejše pojavljanje spomladanskih fenofaz nadaljevalo tudi v prihodnosti.



Spremembe na vidiku



Podobno kot o spremembah fenološkega razvoja poročajo številni tuji strokovni viri, je tudi proučevanje fenoloških podatkov, ki so bili zabeleženi v Sloveniji, pokazalo, da je spomladanski fenološki razvoj danes, na pragu 21. stoletja, zgodnejši, kot je bil še na začetku 50. let prejšnjega stoletja, in da je ta sprememba odvisna od spremembe temperature zraka.



Breza olista do 10 dni prej, kot je pred 50 leti, do 12 dni poznejše je rumenenje listja bukve na območju celotne Slovenije. Letno rastno obdobje pa se podaljšuje.



Trend za sivi topol (1963–2013) v mednarodnem fenološkem vrtu v Ljubljani je pokazal, da ta drevesna vrsta v povprečju olista do devet dni prej kot na začetku šestdesetih let.



Ugotovljen je bil zgodnejši pojav spomladanskih fenoloških faz tudi pri številnih drugih negojenih drevesnih vrstah in sadnem drevju. Na primer, iva in leska zacvetita dobrih 5 dni, črni bezeg več kot 2 dni in španski bezeg skoraj 3 dni na desetletje zgodneje kot pred petimi desetletji.



Vzorci ranenja spomladanskih fenoloških faz so podobni tudi pri sadnem drevju. Jablana zacveti 2 dni, različne sorte hrušk od 4 do 5 in češnje malo več kot 3 dni na desetletje prej kot na začetku 50. let prejšnjega stoletja.



Dolgoletni nizi podatkov so pokazali, da je bilo prelomno obdobje po letu 1987, ko so se spomladanske faze začele pojavljati zgodneje zaradi višje temperature zraka. To je povzročilo tudi letošnjo pozebo.



