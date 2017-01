Po objavi v Novicah  tatič vrnil Lejine sanke

NOVO MESTO – »Kar nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem zjutraj pod jelko na hodniku zagledal naše sani! Res mi je zaigralo srce! Če jih tisti, ki jih je vzel, res rabi, mu jih kupim, dvoje, če želi, samo naše smo želeli dobiti nazaj,« včeraj ni mogel skriti navdušenja in sreče Novomeščan Peter Juvan. Zgodba, objavljena v torek v Novicah, je očitno ganila srce celo tistemu, ki jih je vzel pred nekaj dnevi.



Boj za košček srca



»Saj sploh ne gre za same sanke. Morda si je kdo ob našem pozivu mislil, da se borimo za ene sani, a ne gre le za to. Borili smo se za košček našega srca. So namreč še kako drag spomin na našo pokojno hčerko Leo,« ni mogla skriti bolečine Petrova žena Ljudmila in dodala: »Tistemu, ki jih je vrnil, se vseeno zahvaljujem. Pravzaprav se mu iz srca zahvaljujem!«



Juvanova si ob tem ogledujeta sani, ki so izginile v soboto ponoči, čeprav so vhodna vrata v blok v Ulici Slavka Gruma 16 zaklenjena. In čudežno so se vrnile prav tako skozi zaklenjena vrata. Zdaj so nekoliko polomljene. Tisti, ki jih je vzel, je v teh nekaj dneh z nožem spraskal oba podpisa na njih. Lara Juvan je pisalo. Bile so prava družinska dediščina. »Pred 34 leti smo jih kupili na tržnici pri Ribn'čanih. Z njimi so se potem vozili vsi, Lea, dve leti mlajši Rok in še mlajša sestrica Lara. Lea še hodila ni, ko sva jo s temi sanmi vozila v vrtec,« se ob spominih nasmehne Ljudmila.

