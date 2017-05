Po novem prijavljajo tudi dnevne počitke

LJUBLJANA – Šušlja se, že to napeljuje na občutljivo tematiko, da obstaja kategorija hotelskih gostov, ki sob ne najema za prenočevanje, ampak za kratek dnevni počitek. Uro, morda dve ali tri. Pa mora gost, običajno sta itak dva, ves ta dragoceni čas resnično počivati? Prekaljenemu hotelirju, ki ga povprašamo za pojasnilo, se usta – že prej nam je postavil pogoj, da ne razkrijemo njegove identitete – široko raztegnejo: »Oddajo sobe zaračunam in to je vse. Ali gosta tisto urico ali dve izvajata inštrukcije ali seksata, mi je popolnoma vseeno.« No, razen res redkih izjem gre menda vedno za seks. Na recepciji se par včasih pojavi že skupaj, včasih pa eden najame sobo in kmalu dobi obisk. Ne najemajo sob vselej moški, opozori naš sogovornik: »Naraščajoči trend zadnjih let je, da sobe za kratek čas najemajo zrele gospe s krepko mlajšimi kerlci. Ali je njen mladi gost morda nečak ali pa praktikant iz službe, nisem še nikoli nobene spraševal. Vsi naši gostje so enako dobrodošli in izkazujemo jim popolno diskrecijo.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«