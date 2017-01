Po nastopu ministrico Kolar Celarčevo obtožila, da ne govori resnice

LJUBLJANA – Ministrica Milojka Kolar Celarc je v včerajšnji oddaji Tarča na RTV Slovenija dejala, da je morala z Vzajemne (tam je bila od 2011 do 2013 predsednica uprave) oditi, ker je predlagala znižanje premije.

Vzajemna oziroma predsednica nadzornega sveta Aleksandra Podgornik se je na to odzvala na spletni strani omenjene zdravstvene zavarovalnice: »V nadzornem svetu to izjavo najostreje zavračamo, saj ni resnična in ni prav, da nekdo na izvršilni funkciji in na tako občutljivem področju, kot je zdravstvo, tako manipulira z javnostjo. Nadzorni svet ni nikoli prejel njenega predloga za znižanje premije.« Še več. Dodaja, da je aktualna ministrica za zdravje v letu 2012 predlagala višje zavarovalne premije. »Nadzorni svet se s predlogom ni strinjal, kar je imelo za posledico nižje zvišanje, kot ga je v letu 2012 predlagala. Takrat smo tudi ocenili, da je treba razmisliti o drugačnem vodenju zavarovalnice, kar je posledično tudi pomenilo njeno razrešitev in imenovanje novega predsednika uprave. Nadzorni svet pa ni nikoli prejel njenega predloga za znižanje premije,« še odgovarjajo.

Kako bo na to odgovorila ministrica?